Španec na Jesenicah zbil pešca, na gorenjski avtocesti verižno trčenje treh vozil!

Gorenjski policisti so imeli v sredo polne roke dela. Na Jesenicah je 25-letni španski državljan na prehodu za pešce trčil v pešca, na gorenjski avtocesti pa so bila v verižno trčenje udeležena tri vozila. Policisti so ustavili tudi voznika brez vozniškega dovoljenja in moškega, ki je za volan sedel pod vplivom alkohola.

V sredo okoli 18.25 se je na območju Jesenic zgodila prometna nesreča, v kateri je 25-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Španije, na prehodu za pešce trčil v pešca. Ta je utrpel lažje telesne poškodbe. Poškodovanemu so na kraju pomoč nudili zdravstveni delavci, nato pa so ga reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti so španskemu vozniku zaradi povzročitve prometne nesreče izdali globo.

Na avtocestnem izvozu počilo trikrat zapored

Danes zjutraj okoli 6.55 se je prometna nesreča zgodila tudi na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, na zaviralnem pasu izvoza Kranj zahod. Po prvih ugotovitvah policije je 28-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti trčila v avtomobil pred seboj. Sila trčenja je vozilo odbila naprej, kjer je zadelo še tretji avtomobil, ki je stal pred njim. V verižnem trčenju sta se lažje poškodovala dva sopotnika v avtomobilu, v katerega je trčila povzročiteljica nesreče. Po oskrbi na kraju so ju reševalci odpeljali v Zdravstveni dom Kranj. Policisti zoper 28-letno voznico vodijo prekrškovni postopek.

Vozil brez izpita, ostal brez avtomobila

Gorenjski policisti so obravnavali tudi dva hujša prometna prekrška. Kranjski policisti so v sredo okoli 18.30 ustavili 51-letnega voznika in ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Moškemu so avtomobil zasegli, zaradi kršitve pa ga čaka še postopek pred pristojnim okrajnim sodiščem.

Za volan sedel močno vinjen

Nekaj po 21. uri so škofjeloški policisti obravnavali še 37-letnega voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,64 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je precej nad dovoljeno mejo. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Tudi njega čaka postopek pred pristojnim okrajnim sodiščem.