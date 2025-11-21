Spet kaos na tirih: vandal razbil zapornico v Prvačini in pobegnil v neznano

Neznanec je poškodoval zapornico za fizično zapiranje prehoda na križanju ceste in železniške proge v Prvačini v Mestni občini Nova Gorica. Do incidenta je prišlo danes, 21. novembra, med 8.15 in 8.30, storilec pa je kraj po dejanju neznano zapustil.

Zaposleni Slovenskih železnic so poškodovano zapornico hitro zamenjali, preiskava pa poteka zaradi suma kaznivega dejanja Poškodovanje tuje stvari po 220. členu KZ-1. O zadevi so bili seznanjeni tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka v Novi Gorici.

V zadnjih mesecih so na slovenskih tirih potekali še številni drugi problemi, ki vzbujajo zaskrbljenost. V zadnjem času večkrat poročamo o primerih vandalizma na železniških tirih. Storilci namreč nanje večkrat nastavljajo predmete, ki lahko povzročijo iztirjenje vlaka, in v nekaj primerih se je to tudi zgodilo. 19. avgusta je pri Šmihelu pri Novem mestu v bližini nivojskega prehoda ceste čez progo vlak trčil v predmete, nastavljene na tirih. Pet mladih, ki je sabotiralo vlak, gre lahko v zapor za več let.

Generalni direktor SŽ Dušan Mes ​opozarja, da so primeri vandalizma na železniški infrastrukturi letos v velikem porastu.