Spet počilo! Primorka pri Lomu proti Kopru zaprta, na štajerko zatavala dva psa (FOTO)

Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri Lomu proti Kopru popolna zapora, obvoz Logatec - Unec. Nastaja zastoj na mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko, navaja Prometno informacijski center za državne ceste. Zastoj je tudi na regionalni cesti pred Vrhniko in pred Logatcem.

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Na štajerski avtocesti je med predoroma Golo Rebro in Pletovarje oviran promet v obe smeri zaradi psov na vozišču.