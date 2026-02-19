Spet porušili ograjo pri romskem naselju! »Čista objestnost. S tem dokazujejo, da jim nič ne moremo!«

DOBRUŠKA VAS

Ograjo, katere lastnik je občina, našli v bližnjem romskem naselju.

»Čista objestnost. S tem dokazujejo, da jim nič ne moremo,« sta bila včeraj zjutraj enotna domačina, občinska svetnika občine Škocjan Bojan Jerak in Bogdan Krašna, ko sta si prišla pogledat razdejanje v obrtni coni v Dobruški vasi v neposredni bližini romskega naselja. Več deset metrov panelne ograje je bilo podrte, nekaj zvite, na nekaterih delih je ni bilo. Prav tako je bila ograja uničena čez cesto, v bližini vrtca, kamor ga je občina preselila, potem ko je bil na stari lokaciji prvič uničen, drugič pa zažgan. Ni prvič Z ograjo je odeta obrtna cona, v kateri je tudi podjetje Znass. »V ...