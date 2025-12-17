Spet preobrat! Zaradi umora Aleša Šutarja v priporu novi osumljenec, šlo naj bi za Samireja Šiljića

Po tem, ko so prejšnji petek iz pripora izpustili prvega in do takrat edinega uradnega osumljenca za smrt Aleša Šutarja, je ne le na Dolenjskem, ampak po večjem delu Slovenije, završalo. Kot so takrat pojasnili pristojni, je bila odločitev za odpravo pripora sprejeta zaradi pomanjkanja dokazov, ki bi takšen ukrep opravičili, zato je 21-letnik odkorakal na prostost. »V konkretni zadevi smo na podlagi kazenske ovadbe in priložene dokumentacije, ki smo jo na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu prejeli v času odločanja, ocenili, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja s strani ovadenega storilca. Da je bila ocena tožilstva pravilna, je s sklepom o uvedbi preiskave in odreditvijo pripora potrdilo tudi Okrožno sodišče v Novem mestu,« so takrat pojasnili z okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu.

Po zanesljivih informacijah Slovenskih novic je novi osumljenec Samire Šiljić po enem od staršev romskega porekla; kot otrok je doživel pretresljiv prelom v družini, saj ga je mama zapustila in odšla iz naselja, on pa je tam ostal ter odraščal brez nje. Gre za polnoletno osebo, ki je trenutno nameščena v prevzgojnem domu Radeče zaradi mladoletne kriminalitete.

In manj kot en teden pozneje se je v priporu znašel novi osumljenec. »V zvezi s tragičnim dogodkom pred lokalom LokalPatriot konec oktobra v Novem mestu smo danes na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu na podlagi utemeljenega suma, izhajajoč iz ugotovitev predhodne kazenske preiskave, na Okrožno sodišče v Novem mestu vložili predlog za izdajo odredbe za hišno preiskavo, vložili zahtevo za preiskavo ter zaradi ponovitvene nevarnosti predlagali odreditev pripora zoper privedeno osebo,« so sporočili s tožilstva. In dodali pojasnilo: »Ob tem na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu pojasnjujemo, da je policija 27. oktobra podala kazensko ovadbo zoper obdolženega, ki je potrjevala utemeljenost suma, da je privedeni obdolženi storil kaznivo dejanje. Kazenski ovadbi so bili priloženi uradni zaznamki o zbranih obvestilih od oseb, ki so bile prisotne na kraju dogodka in le en uradni zaznamek policije je nakazoval možnost drugega storilca. V 48-ih urah pred privedbo je policija opravila tudi večje število prepoznav osumljenca po fotografijah.«

Po zanesljivih informacijah Slovenskih novic je novi osumljenec Samire Šiljić po enem od staršev romskega porekla; kot otrok je doživel pretresljiv prelom v družini, saj ga je mama zapustila in odšla iz naselja, on pa je tam ostal ter odraščal brez nje. Gre za polnoletno osebo, ki je trenutno nameščena v prevzgojnem domu Radeče zaradi mladoletne kriminalitete.

»Šest oseb je pred začetkom prepoznave po fizičnih lastnostnih, zunanjem videzu in oblačilih opisalo prvoosumljenega. Na kraju kaznivega dejanja so policisti tudi zavarovali mikro sledi za nadaljnjo preiskavo. Priložen je bil tudi posnetek dogajanja znotraj lokala, ki je pod videonadzorom, prostor pred lokalom, kjer je prišlo do tragičnega dogodka, pa kamere ne pokrivajo, zato posnetka usodnega udarca ni. Po doslej znanih podatkih dogodka pred lokalom ni posnel nihče od prisotnih. 12. novembra smo na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu prejeli dopolnitev kazenske ovadbe, iz katere je izhajalo, da je policija od več oseb prejela informacije, da v priporu ni oseba, ki je udarila žrtev. Vsa nova dokumentacija je bila posredovana sodišču,« so v izdaji za javnost še pojasnili na Okrožnem državnem tožilstvu Novo mesto.

Kdo je osumljenec, smo opozarjali že nekaj dni po napadu

»Kljub odpravi pripora kazenska preiskava zoper prvega obdolženca še ni zaključena, saj pričakujemo še izvedensko mnenje Inštituta za sodno medicino o vrsti in teži poškodb, o vzroku smrti pokojnega ter dodatno odrejeno izvedenstvo. Ko bo sodišče prejelo izvedenski mnenji in spis po končani preiskavi poslalo tožilstvu v nadaljnjo odločitev, bo sprejeta ustrezna državnotožilska odločitev,« dodajajo na tožilstvu, kjer so delili še podrobnosti današnjega dogajanja: »Glede na izpovedbe šestih, pred sodiščem zapriseženih prič v kazenski preiskavi, je tožilstvo sodišču podalo predlog za izdajo odredbe o hišni in osebni preiskavi pri drugem osumljencu, ki je bila danes opravljena, osumljencu pa odvzeta prostost. Tožilstvo je po zaslišanju privedenega osumljenega pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu vložilo zahtevo za preiskavo in predlagalo odreditev pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti. Sodišče je sledilo predlogu tožilstva in odredilo pripor.«

Na namige, da naj bi Šutarja udaril drug mladenič S. Š., sicer sosed in bratranec prvoosumljenega 21-letnika, smo v Slovenskih novicah prvi opozarjali že nekaj dni po tragični smrti Aleša Šutarja. Zdaj smo neuradno izvedeli, da je priprti mladenič Samire Šiljić. Ta, sicer tudi že polnoletni bratranec, je v prevzgojnem domu v Radečah zaradi starih grehov, a je imel tisti vikend prost izhod, ki ga je izkoristil za obisk zabave za noč čarovnic. Da naj bi bil on tisti, ki je udaril Aleša, naj bi zdaj v preiskavi potrdilo pet prič, kot priča pa je bil pred preiskovalnim sodnikom zaslišan tudi on in je zavrnil navedbe. Jurkovič in Šutar naj bi se pred lokalom prepirala, saj naj bi Šutar Rome podil domov, takrat pa naj bi mu bil zadan udarec s strani.