Želko zanika vse očitke, spolne odnose imela le iz ljubezni

Težko je izluščiti resnico, ko domnevna žrtev posilstva vsakič pove drugačno zgodbo. Prvič je zatrdila, da jo je Želko Kosec iz Lokev pri Črnomlju trikrat posilil, potem očitke omilila in povedala, da je privolila v spolne odnose, naslednjič pa zatrjevala, da nikoli ni imela nič z njim.

Temu primerno teče tudi sodni postopek. Kosec je bil prvič na novomeškem okrožnem sodišču za tri posilstva obsojen na 14 let zapora, v ponovljenem sojenju pa je bil očitkov oproščen. A po pritožbi tožilstva je Višje sodišče oprostilno sodbo razveljavilo in zadevo zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno sojenje, pred spremenjen senat. Kosec je tudi tokrat odločno zanikal vse očitke iz obtožnice: dekleta, takrat je imela 14 let, se niti dotaknil ni, kaj šele da bi jo posilil! Zatrdil je, da gre za zaroto proti njemu oziroma maščevanje, saj je bil poročen z žrtvino teto.

14 LET ZAPORA so mu prisodili v prejšnjem postopku.

Vpila je

Dogajalo naj bi se med 9. in 21. januarjem 2018. Kosec naj bi 14-letnico trikrat počakal pri eni od belokranjskih osnovnih šol, jo odvlekel do svojega vozila, jo posedel vanj in zaklenil vrata ter jo odpeljal v gozd ob industrijski coni Rudnik - Kanižarica, kjer je imel z njo spolni odnos v prtljažnem delu svojega vozila, čeprav je vpila in se mu upirala z rokami. Tako je namreč zaupala policistom ob prijavi, pri tej izjavi vztrajala tudi v preiskavi. Med sojenjem je torej dejala, da je bilo vse prostovoljno, potem pa vse zanikala. Med postopkom je vložila tudi premoženjsko-pravni zahtevek in od Kosca zahtevala tisoč evrov, a je včeraj dejala, da ga umika.

Želko Kosec zanika vse očitke.

Ker se dekle na vabilo sodišča prejšnjič ni odzvalo, je predsednica petčlanskega senata Maja Luzar Beg ponovno odredila prisilno privedbo. Tako je na sodnijo prišla s policistom. V drugem sojenju je presenetila z izjavo, da že sedem let hodi na sodišče in da, če v tem času niso nič naredili, tudi zdaj ni treba. Dejala je še, da noče, da je Kosec kaznovan, zamahnila z roko po pultu za priče in odvihrala iz sodne dvorane. A tokrat je bila 23-letnica, mamica dveh malčkov – njen partner je trenutno zaprt na Dobu – na prostoru za priče bolj mirna. »Sploh ne vem, zakaj sem podala ovadbo. Takrat smo bili vsi skregani. Starša sta se kregala, skregani pa smo bili tudi zaradi Koščeve hčerke. Takrat sem resda že imela spolne odnose, a ne s Koscem, pač pa z drugim, iz ljubezni. Ker je med nami vladalo sovraštvo, sem si izmislila posilstvo,« je zdaj zatrdila in na vprašanje, če ve, kako je bil Želko obsojen zaradi njenih navedb, dejala, da je brala o 14-letni zaporni kazni.

Sploh ne vem, zakaj sem podala ovadbo. Takrat smo bili vsi skregani.

Zaradi nasprotujočih si izjav je ena od porotnic včeraj postavila jasno vprašanje: »Poglej Kosca in povej, ali si imela spolne odnose z njim.« Dekle je pogledalo obtoženega in odvrnilo: »Nisem jih imela.« Se je pa z dekletom med sojenjem pogovoril tudi izvedenec psihiater, ki je opozoril na nekaj dekletovih osebnostnih lastnosti, ki se odražajo v njenih izpovedbah. Gre namreč za sočasno pojavljanje osebnih značilnosti, ki krnijo njeno sposobnost vstopanja v medosebne odnose, kot tudi podpovprečno razvite višje živčne funkcije, zaradi česar težje razume vzročno-posledične povezave ob prisotni sugestibilnosti. Od tod tudi spreminjanje lastnih trditev. Je pa izvedenec ob pogovoru z njo v delu, ko sta se pogovarjala o domnevnem posilstvu, opazil njeno živčnost in spremembe v obnašanju.

Da bi senat osvetlil dogajanje v tistem času, bosta prihodnji teden zaslišana še en policist in bivša Koščeva žena Suzana Jurajevčič. Iz postopka je namreč čutiti, da senat ne verjame najbolj zdajšnjim trditvam domnevne žrtve. Prav tako ne tožilstvo, ki vztraja pri obtožbi.