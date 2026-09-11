  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOJENJE

Želko zanika vse očitke, spolne odnose imela le iz ljubezni

Domnevna žrtev posilstva vztraja pri tretji zgodbi. Obtoženi Želko Kosec se je ni niti dotaknil, pravi.
Želko Kosec zanika vse očitke.
Želko Kosec zanika vse očitke.
Tanja Jakše Gazvoda
 11. 9. 2026 | 06:55
 11. 9. 2026 | 07:14
A+A-

Težko je izluščiti resnico, ko domnevna žrtev posilstva vsakič pove drugačno zgodbo. Prvič je zatrdila, da jo je Želko Kosec iz Lokev pri Črnomlju trikrat posilil, potem očitke omilila in povedala, da je privolila v spolne odnose, naslednjič pa zatrjevala, da nikoli ni imela nič z njim.

Temu primerno teče tudi sodni postopek. Kosec je bil prvič na novomeškem okrožnem sodišču za tri posilstva obsojen na 14 let zapora, v ponovljenem sojenju pa je bil očitkov oproščen. A po pritožbi tožilstva je Višje sodišče oprostilno sodbo razveljavilo in zadevo zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno sojenje, pred spremenjen senat. Kosec je tudi tokrat odločno zanikal vse očitke iz obtožnice: dekleta, takrat je imela 14 let, se niti dotaknil ni, kaj šele da bi jo posilil! Zatrdil je, da gre za zaroto proti njemu oziroma maščevanje, saj je bil poročen z žrtvino teto.

14 LET ZAPORA so mu prisodili v prejšnjem postopku.

Vpila je

Dogajalo naj bi se med 9. in 21. januarjem 2018. Kosec naj bi 14-letnico trikrat počakal pri eni od belokranjskih osnovnih šol, jo odvlekel do svojega vozila, jo posedel vanj in zaklenil vrata ter jo odpeljal v gozd ob industrijski coni Rudnik - Kanižarica, kjer je imel z njo spolni odnos v prtljažnem delu svojega vozila, čeprav je vpila in se mu upirala z rokami. Tako je namreč zaupala policistom ob prijavi, pri tej izjavi vztrajala tudi v preiskavi. Med sojenjem je torej dejala, da je bilo vse prostovoljno, potem pa vse zanikala. Med postopkom je vložila tudi premoženjsko-pravni zahtevek in od Kosca zahtevala tisoč evrov, a je včeraj dejala, da ga umika.

Želko Kosec zanika vse očitke.
Želko Kosec zanika vse očitke.

Ker se dekle na vabilo sodišča prejšnjič ni odzvalo, je predsednica petčlanskega senata Maja Luzar Beg ponovno odredila prisilno privedbo. Tako je na sodnijo prišla s policistom. V drugem sojenju je presenetila z izjavo, da že sedem let hodi na sodišče in da, če v tem času niso nič naredili, tudi zdaj ni treba. Dejala je še, da noče, da je Kosec kaznovan, zamahnila z roko po pultu za priče in odvihrala iz sodne dvorane. A tokrat je bila 23-letnica, mamica dveh malčkov – njen partner je trenutno zaprt na Dobu – na prostoru za priče bolj mirna. »Sploh ne vem, zakaj sem podala ovadbo. Takrat smo bili vsi skregani. Starša sta se kregala, skregani pa smo bili tudi zaradi Koščeve hčerke. Takrat sem resda že imela spolne odnose, a ne s Koscem, pač pa z drugim, iz ljubezni. Ker je med nami vladalo sovraštvo, sem si izmislila posilstvo,« je zdaj zatrdila in na vprašanje, če ve, kako je bil Želko obsojen zaradi njenih navedb, dejala, da je brala o 14-letni zaporni kazni.

Sploh ne vem, zakaj sem podala ovadbo. Takrat smo bili vsi skregani.

Zaradi nasprotujočih si izjav je ena od porotnic včeraj postavila jasno vprašanje: »Poglej Kosca in povej, ali si imela spolne odnose z njim.« Dekle je pogledalo obtoženega in odvrnilo: »Nisem jih imela.« Se je pa z dekletom med sojenjem pogovoril tudi izvedenec psihiater, ki je opozoril na nekaj dekletovih osebnostnih lastnosti, ki se odražajo v njenih izpovedbah. Gre namreč za sočasno pojavljanje osebnih značilnosti, ki krnijo njeno sposobnost vstopanja v medosebne odnose, kot tudi podpovprečno razvite višje živčne funkcije, zaradi česar težje razume vzročno-posledične povezave ob prisotni sugestibilnosti. Od tod tudi spreminjanje lastnih trditev. Je pa izvedenec ob pogovoru z njo v delu, ko sta se pogovarjala o domnevnem posilstvu, opazil njeno živčnost in spremembe v obnašanju.

Da bi senat osvetlil dogajanje v tistem času, bosta prihodnji teden zaslišana še en policist in bivša Koščeva žena Suzana Jurajevčič. Iz postopka je namreč čutiti, da senat ne verjame najbolj zdajšnjim trditvam domnevne žrtve. Prav tako ne tožilstvo, ki vztraja pri obtožbi. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

spolni odnosisojenjesodišče
ZADNJE NOVICE
09:30
Bulvar  |  Tuji trači
UMIK

Premagala je raka, sedaj znano pevko čaka nova operacija

Pevka Jessie J je sporočila, da si bo, da bi si opomogla in prestala drugo rekonstruktivno operacijo, vzela premor od družbenih omrežij.
11. 9. 2026 | 09:30
09:25
Novice  |  Svet
OB MOČNIH SUNKIH VETRA

Ogromen požar na Braču, gasijo ga kar štirje kanaderji: »Piha močan jugo« (VIDEO)

V samo 15 minutah se je požar močno razširil, kar ni presenetljivo, saj piha jugo z močnimi sunki.
11. 9. 2026 | 09:25
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
09:04
Lifestyle  |  Astro
PLANETI

Neptun – intuicija ali iluzija?

Ko je močno poudarjen, lahko hitro zaznamo razpoloženje drugih. Privlačijo nas umetnost, glasba, sanje, simboli in duhovnost.
11. 9. 2026 | 09:04
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
RETROGRADNI URAN

Shana Flogie: ko se življenje obrne na glavo (Suzy)

Septembrski mlaj se je dovršil na 18. stopinji device, Luna in Sonce pa sta se združila v znamenju zemlje, reda, vsakdanjih ritualov, dela in skrbi zase, lunacija se je lepo povezala z Marsom. Prav zato ta mlaj ne želi, da o spremembi le razmišljamo, ampak da zavihamo rokave in nekaj naredimo.
11. 9. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki