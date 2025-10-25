65-letnik spolno zlorabljal sedemletno deklico?

Sredi letošnjega poletja je krajane enega od manjših krajev v osrednjem delu Slovenije razburil primer 65-letnega moškega, ki naj bi spolno zlorabljal sedemletno deklico. Od razkritja primera je v priporu, na ljubljanskem okrožnem sodišču se je zanj včeraj začelo sojenje.

Podrobnosti iz obtožnice niso znane, saj je sodnica Urška Zorko na predlog obrambe, tožilke in pooblaščenke oškodovanke, ki je v tem primeru vložila premoženjskopravni zahtevek, sojenje zaprla za javnost. Obtožen je kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let. Ta za tistega, ki »spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let«, predvideva od treh do osem let zapora.

Deklico naj bi spolno napadel 65-letnik. Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty images

Kaj je storil deklici, je razkril videoposnetek, shranjen na njenem telefonu. »Ko sem pogledala ta posnetek, se mi je v sekundi sesul svet. Postala sem panična. Nisem vedela, kaj naj naredim,« je dekličina mama sredi poletja razlagala za eno od komercialnih televizij. Dejala je, da se na policijo sprva ni upala podati, »ker imaš strah pred uniformo, kaj bo, kako bo, kakšna bo reakcija na policiji«. Posnetek je pokazala eni od organizacij, ki se, kot zatrjujejo, bori proti pedofiliji. »Če njih ne bi bilo, ne verjamem, da bi se v to spustila,« je še povedala ženska.

Policija sicer žrtve tovrstnih in drugih kaznivih dejanj ves čas opogumlja, naj se s prijavo takoj obrnejo na njih, saj da je policija edina pristojna za preiskovanje kaznivih dejanj. Organizacija je sicer v konkretnem primeru zbrala dokaze ter jih posredovala policiji. In kmalu je sledila aretacija 65-letnika. Če ne bi videla posnetka, bi dekličina mama najverjetneje potrebovala več časa, da bi ugotovila, kaj naj bi deklica doživljala pri bližnjem sosedu. K njemu naj bi rada zahajala, saj naj bi se ji prikupil na več načinov. Tam so bili čokolada, bomboni, živali ... »Dobro se je počutila. In na to nisem dala veliko pozornosti. Mislila sem si, mogoče pa išče ata v njem,« je pojasnila mati oškodovanke, ki ji je hčerki kasneje priskrbela ustrezno pomoč.

8 let zapora grozi 65-letniku.

Ponovno sojenje za posilstvo

V sodni palači se je le pol ure po začetku sojenja zoper 65-letnika za zaprtimi vrati odvijala tudi pritožbena seja v primeru dveh že obsojenih Maročanov Tahirja Tarze in mladoletnega A. B. Na ljubljanskem višjem sodišču sta si najverjetneje želela spremembe obsodilne sodbe. Seveda njima v korist. Lani sta bila namreč obsojena na sedem let zapora in pet let mladoletniškega zapora, in to zato, ker naj bi 1. novembra lani ob pol sedmih zjutraj na Metelkovi ulici v Ljubljani pristopila do žrtve in jo s silo odvlekla na zelenico pod bližnjo ploščadjo. Mladoletnik naj bi jo podrl na tla, Tarza pa jo zgrabil za vrat. Z eno roko naj bi jo davil, z drugo pa jo otipaval ter jo slekel, se ulegel nanjo in jo posilil. Mladoletni sostorilec naj bi medtem stal v neposredni bližini in stražil.