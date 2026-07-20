Drama pri Žužemberku: po nevarnem prehitevanju naj bi spor prerasel v obračun z nožem

Policisti so bili v soboto, 18. julija 2026, nekaj po 11. uri obveščeni, da reševalci v okolici Žužemberka oskrbujejo 44-letnega državljana Nemčije, ki naj bi ga nekdo zabodel. Po dosedanjih ugotovitvah policije je 44-letnik s kombijem nemških registrskih oznak vozil iz smeri Biča proti Žužemberku, ko naj bi ga nevarno prehitel voznik osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak.

Kmalu zatem sta oba voznika ustavila vozili in se zaradi načina vožnje zapletla v spor. Po navedbah policije je 44-letnik med prepirom z roko udaril po vozilu 52-letnega voznika, ta pa ga je nato z žepnim nožem poškodoval po nogi. Po incidentu je 52-letnik odpeljal s kraja dogodka, vendar so ga policisti kmalu izsledili in ustavili.

Policija opozarja »Poletna vročina, gostejši promet in dolgotrajna vožnja lahko hitro vplivajo na razpoloženje in potrpežljivost udeležencev v prometu. Če vas v prometu razjezi ravnanje drugega voznika, ne odgovarjajte z agresijo in ne iščite obračuna na cesti ali ob njej. Nekaj globokih vdihov, ohranjanje varnostne razdalje, strpnost in kratek postanek, ko začutite napetost ali utrujenost, so vedno boljša izbira kot trenutek nepremišljenosti. Ne pozabimo – dopust se začne že na poti. Nekaj minut zamude ne bo pokvarilo počitnic, lahko pa jih nepremišljena reakcija. Zato naj bosta tudi v poletni vročini strpnost in mirna glava vaša sopotnika na cesti.«

Ker sta izjavi obeh udeležencev nasprotujoči, policisti še zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine dogodka, na podlagi ugotovitev pa bodo ukrepali v skladu s pristojnostmi. sporočajo s PU Novo mesto.