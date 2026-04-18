Spreobrnjeni musliman pretepel očeta

Pred azilnim domom na ljubljanskem Viču je v četrtek, 19. oktobra 2023, nekaj pred 23. uro iz avtomobila slovenskih registrskih označb donela posebna zvočna vsebina. V vozilo se je hkrati usedla še ena oseba. Policisti, ki so morali zaradi prijave priti na kraj dogodka, so ugotovili, da je oseba v vozilu z glasnim predvajanjem molitve vznemirila ljudi v bližnjem objektu, pri tem pa ni izrekla nobenih groženj. »Okolica vozila je bila zavarovana, policisti pa so osebi pozvali, da izstopita iz vozila, vendar teh ukazov nista upoštevala.«

Posredovali so policijski pogajalec in policisti specialne enote policije, ki so nato voznika, šlo je za Ljubljančana Muhammeda Muso Mihaela Andreja Osterca, prijeli, 37-letni sopotnik iz Maroka pa je sam izstopil iz vozila in se zatekel v azilni dom, kjer so ga prijeli varnostniki. »Pri pregledu oseb in vozila nevarnih predmetov ni bilo najdenih. Z voznikom osebnega vozila, 35-letnim državljanom Slovenije, so bili na kraju dogodka izvedeni postopek in prvi nujni preiskovalni ukrepi ter drugi ukrepi v skladu z zakonom, nato pa so z osumljencem postopek zaključili.« Med preiskavo se je izkazalo, da je Maročan v avto sedel povsem naključno in je bil, kot so pozneje sporočili s policije, vidno pod vplivom alkohola. Zaradi kršenja javnega reda in miru je bil pridržan do streznitve, izdan mu je bil plačilni nalog. Kaj več od plačilnega naloga na koncu po naših podatkih ni doletelo niti Ljubljančana.

Skoraj dve leti kasneje je imel Osterc spet srečanje s policisti. In to zaradi domnevnega napada na svojega očeta. Drugega oktobra lani naj bi ga huje telesno poškodoval po tem, ko naj bi se sprla zaradi njegove pošte, ki jo je odprl oče. Slednjega naj bi tako, ko je ta zapustil hišo, porinil na tla, da je padel, nato pa naj bi ga z nogami brcal v zgornji del telesa in ga z rokami tolkel po glavi. Pri tem naj bi kričal, da lahko dela, kar hoče, in da ga bo razbil. Na februarskem predobravnavnem naroku je Osterc zanikal, da je tistega dne zagrešil kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe. S pomočjo odvetnika Roka Pograjca si med drugim želi, da se na glavni obravnavi ne bi upoštevale vse dosedanje izjave obtoženčevega brata. In to zato, ker da so nastale pod pritiskom očeta.

Pred azilnim domom se je iz avta vila glasna molitev. FOTO: Jure Eržen

Motilo ga je to, da sva se z bratom skupaj klanjala.

Osterčevega brata je zato včeraj ljubljanska okrožna sodnica Eva Senica Visočnik povabila na sodišče, da preveri, ali je bilo res tako. Povedal je, da takrat spora med očetom in bratom ni videl na lastne oči. »Brat mi je govoril, da naj bi šlo za nekakšen silobran. Ko sem govoril z očetom, je bila čisto druga zgodba,« je povedal in dodal, da nima razloga, da ne bi verjel bratu. In še, da naj bi oče med preiskavo »na histeričen način« pritiskal nanj, da naj »čim več povem, kar bi bilo v škodo bratu«. Tako naj bi moral natvesti različne laži, denimo, da bi očetu brat »sekal roko«, da je očeta »komandiral ves čas« in da je imel »fotra za talca«. Priča zdaj trdi, da vse to ne drži. Ter da mu je za vse skupaj oče ponujal, da bo lahko delal za njegovo podjetje. Oče, tako priča, naj bi obema tudi že večkrat grozil, da se bosta morala izseliti na Rakovo jelšo: »Motilo ga je to, da sva se z bratom skupaj klanjala. In je rekel, da če se bom tukaj klanjal, naj se grem klanjat na Rakovo jelšo.« Oče naj namreč nad tem, da sta se sinova spreobrnila v muslimansko vero, ne bi bil prav nič navdušen.

Po zaslišanju priče je sodnica sklenila, da bo zdaj lahko sprejela odločitev o tem, ali njegove izjave še lahko ostajajo v spisu ali ne. Za povzročitev hude telesne poškodbe je zagrožena kazen od 6 mesecev do 5 let zapora.