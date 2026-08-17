Sprva kazalo, da gre za manjši požar, a objekt konkretno uničen (FOTO)

V nedeljo ob 13.33 so bili gasilci obveščeni o manjšem požaru v Andražu nad Polzelo. Sprva je kazalo, da gre za manjši požar, vendar se je požar hitro razvil v obsežnejšega, saj se je vnelo seno na gospodarskem poslopju.

Objekt je bil v požaru konkretno uničen

Na intervenciji so posredovali gasilci PGD Andraž na Polzelo, PGD Polzela, PGD Žalec in PGD Braslovče. Gasilci so požar omejili in pogasili ter preprečili njegovo nadaljnje širjenje.

Požar na gospodarskem poslopju FOTO: Gz Žalec

V dogodku je bila poškodovana ena oseba, ki je bila zaradi poškodb s helikopterjem prepeljana v UKC Ljubljana, so navedli v GZ Žalec.