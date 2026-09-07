Spust z Vršiča se je končal z nesrečo: Hrvat trčil naravnost v zapornico in se poškodoval

V Trenti se je včeraj dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodoval 36-letni kolesar iz Hrvaške. Med spustom z Vršiča proti Trenti je trčil v zapornico in padel po cestišču. Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 10.24. Po do zdaj zbranih podatkih je 36-letnik vozil po regionalni cesti Vršič–Trenta za svojim 40-letnim prijateljem, prav tako državljanom Hrvaške. Starejši kolesar je spodnjo zapornico na cesti obvozil, 36-letnik pa zaradi neprilagojene hitrosti tega ni uspel storiti pravočasno. Trčil je v zapornico in padel po vozišču.

Poškodoval se je po obrazu

Pri padcu se je poškodoval po obrazu. Na kraju so posredovali tudi gasilci PGD Bovec, ki so mu nudili prvo pomoč, nato pa so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin. Po zdravniški oskrbi so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici.

Policija ob nesreči znova opozarja kolesarje, naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti, predvsem na zahtevnejših gorskih odsekih in pri spustih. Posebno pozornost naj namenijo zaporam, prometni signalizaciji in drugim oviram, saj je pri večji hitrosti časa za pravočasen odziv bistveno manj.