  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POŠKODOVAN

Spust z Vršiča se je končal z nesrečo: Hrvat trčil naravnost v zapornico in se poškodoval

Policija znova opozarja kolesarje, naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti, predvsem na zahtevnejših gorskih odsekih in pri spustih.
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
M. U.
 7. 9. 2026 | 19:06
1:36
A+A-

V Trenti se je včeraj dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodoval 36-letni kolesar iz Hrvaške. Med spustom z Vršiča proti Trenti je trčil v zapornico in padel po cestišču. Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 10.24. Po do zdaj zbranih podatkih je 36-letnik vozil po regionalni cesti Vršič–Trenta za svojim 40-letnim prijateljem, prav tako državljanom Hrvaške. Starejši kolesar je spodnjo zapornico na cesti obvozil, 36-letnik pa zaradi neprilagojene hitrosti tega ni uspel storiti pravočasno. Trčil je v zapornico in padel po vozišču.

Poškodoval se je po obrazu

Pri padcu se je poškodoval po obrazu. Na kraju so posredovali tudi gasilci PGD Bovec, ki so mu nudili prvo pomoč, nato pa so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin. Po zdravniški oskrbi so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici.

Policija ob nesreči znova opozarja kolesarje, naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti, predvsem na zahtevnejših gorskih odsekih in pri spustih. Posebno pozornost naj namenijo zaporam, prometni signalizaciji in drugim oviram, saj je pri večji hitrosti časa za pravočasen odziv bistveno manj.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

policijapoškodbekolesarVršičspustPGD Bovec
ZADNJE NOVICE
20:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
FIZIČNI OBRAČUN

Kros motorja zanetila spor na Cerkljanskem: eden grozil, drugi moškega večkrat udaril v obraz

Policisti Policijske postaje Idrija so obravnavali suma kaznivih dejanj grožnje in lahke telesne poškodbe.
7. 9. 2026 | 20:31
20:16
Novice  |  Svet
BALKAN

Napeto v Srbiji: vlada predsedniku Vučiću predlagala, da razpusti parlament in razpiše volitve

Aleksandru Vučiću bi položaj predsednika vlade omogočil, da ostane na oblasti.
7. 9. 2026 | 20:16
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Horoskop od 8. do 14. septembra: Za več znamenj se obetajo napredovanja

Rojeni v znamenju raka, naj ne bodo pikolovski v odnosih, škorpijone bo mikala ljubezenska afera.
7. 9. 2026 | 20:00
19:44
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Ta preprosta navada lahko spremeni vaš zakon na bolje

Vadba ne vpliva le na zdravje posameznika, temveč tudi na medosebne odnose.
7. 9. 2026 | 19:44
19:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŠKODOVAN

Spust z Vršiča se je končal z nesrečo: Hrvat trčil naravnost v zapornico in se poškodoval

Policija znova opozarja kolesarje, naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti, predvsem na zahtevnejših gorskih odsekih in pri spustih.
7. 9. 2026 | 19:06
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Peter Bratuša in Uma Štader: »V Sloveniji ne maramo preuspešnih stvari« (VIDEO)

Nepričakovana kombinacija, ki ti seže do srca. Igralka in režiser, po vseh klišejskih prikazih v filmih, je to včasih kombinacija iz pekla, vendar ne pri Umi Štader in Petru Bratuši.
7. 9. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Vlagatelji, pozor: kaj se dogaja na trgih?

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki