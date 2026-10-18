Sramotno dejanje pod Golico: ukradli spominsko obeležje posebnega zgodovinskega pomena

Na območju Sedla Suha pod Golico je neznani storilec ukradel dve kovinski plošči spominskega obeležja, ki ima poseben zgodovinski pomen. Policisti zdaj iščejo storilca.

O tatvini so bili policisti obveščeni v soboto okoli 11. ure. Po doslej znanih podatkih je storilec dejanje izvršil v daljšem časovnem obdobju, zato natančen čas tatvine še ni znan.

Izginili dve kovinski plošči

Tatvina ni povzročila le materialne škode, temveč je posegla tudi v obeležje, namenjeno ohranjanju zgodovinskega spomina. Za zdaj ni znano, kdo je plošči odnesel, prav tako policija ni razkrila njune vrednosti oziroma podrobnosti o zgodovinskih dogodkih, ki jih je obeležje zaznamovalo.

Jeseniški policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo okoliščine tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.