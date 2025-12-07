Srb na območju Komende bežal, a sta ga prijela. Policisti našli tudi vozilo, v njem pa ...

V petek ponoči sta kamniška policista ob kontroli bencinskega servisa na območju Komende zaznala, da vanj vlamljata osebi, ki sta z orodjem navirali vrata trgovine in skušali nasilno vstopiti.

Srb bežal, a sta ga prijela

Osumljenca sta ob prihodu policistov pričela bežati, policista pa sta pri tem prijela 37-letnega državljana Srbije in mu odvzela prostost. Drugemu osumljencu je uspelo pobegniti. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, ki so v nadaljevanju našli vozilo, ki sta ga uporabljala osumljenca, v katerem je bilo še več vlomilskega orodja. Policisti nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja poskusa velike tatvine in zbirajo obvestila za ugotovitev identitete pobeglega osumljenca. Prijetemu osumljencu je bilo odrejeno pridržanje in bo priveden k preiskovalnemu sodniku.