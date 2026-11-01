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NEPRIJETEN DOGODEK

Srčni zastoj na pokopališču: še pred prihodom reševalcev so drugi priskočili na pomoč (FOTO)

Pri takšnih dogodkih šteje vsaka sekunda, zato je hitro ukrepanje izjemno pomembno.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 1. 11. 2026 | 17:19
 1. 11. 2026 | 18:01
1:23
A+A-

Na pokopališču v Črni na Koroškem je v nedeljo prišlo do neprijetnega dogodka. Po poročanju Facebook strani Gasilci Črna na Koroškem je pri eni od oseb prišlo do srčnega zastoja. V intervenciji so poleg gasilcev iz Črne na Koroškem in reševalcev nujne medicinske pomoči z Raven na Koroškem na pomoč nesebično priskočili tudi ljudje, ki so bili v tistem času na pokopališču. Pri takšnih dogodkih šteje vsaka sekunda, zato je hitro ukrepanje izjemno pomembno.

Več ljudi posredovalo pred prihodom reševalcev

Kot so zapisali na omenjeni strani, je že pred njihovim prihodom nekaj posredovalcev, ki so bili takrat na pokopališču, in očividcev začelo oživljati onemoglo osebo. Nato so na prizorišče prišli tudi oni in temeljne postopke oživljanja nadaljevali. Na pomoč so prihiteli tudi reševalci nujne medicinske pomoči, a je po besedah omenjene strani onemogla oseba ravno ob njihovem prihodu prišla k zavesti.

Na Facebook strani so še dodali, da je bila oseba s helikopterjem odpeljana v mariborski univerzitetni klinični center in da ji želijo čimprejšnje okrevanje. K temu se pridružujemo tudi mi.

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