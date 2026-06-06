Srečko je ostal brez jeter in pričakuje 156 tisočakov

TEŽAVE Z ZDRAVJEM

Srečko Cizl prepričan, da so ga zdravniki zašuštrali. V Splošni bolnišnici Brežice zanikajo vsakršno odgovornost.

»Moje težave so se začele po operaciji v Splošni bolnišnici Brežice, dobil sem žolčni napad, moral sem na operacijo,« začne svojo zgodbo danes 46-letni Srečko Cizl iz Globokega pri Brežicah. Operativni poseg v Brežicah se ni izšel, kot je upal in verjel, zato danes toži Splošno bolnišnico (SB) Brežice za odškodnino, ki bi mu vsaj malce odtehtala težave, ki jih ima. Avgusta 2019 se je začela njegova kalvarija, za katero krivi žolčne kamne, pomoč je poiskal na urgenci SB Brežice, dan zatem so ga operirali. »Med posegom je prišlo do poškodbe dvanajstnika in žolčevoda, poškodovana je bil tudi ...