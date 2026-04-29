Sredi belega dne se ji je približal od zadaj, policisti ga še iščejo

Policisti, ki delujejo na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana, so bili v torek sredi belega dne obveščeni o drzni tatvini. Zgodila se je okoli 11. ure na območju Preserij pri Radomljah, incident pa je tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic opisal takole: »Do sedaj neznani storilec se je z zadnje strani približal oškodovanki, ji z vratu strgal verižico in peš pobegnil. V dogodku oškodovanka ni bila poškodovana, storilec pa si je pridobil za nekaj sto evrov protipravne premoženjske koristi.« Storilca drzne tatvine možje v modrem še iščejo, visok je okoli 170 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v črno trenirko, preko glave pa si je v času tatvine poveznil kapuco. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvin, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, je še zapisal Tomaževic.