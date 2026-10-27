Sredi belega dne v Ljubljani! Pretvarjal se je, da je uslužbenec telekomunikacijskega podjetja, nato ga je porinil in okradel

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Na območju ljubljanskega Viča se je sredi belega dne zgodil drzen rop. Ljubljanski policisti so bili tako včeraj obveščeni o ropu, ki se je okoli 12. ure zgodil na območju Viča. Neznani moški je pozvonil na vrata starejšega občana, ta pa mu je odprl, saj se mu je obiskovalec predstavil kot zaposleni v telekomunikacijskem podjetju. Toda namesto običajnega obiska je sledil rop. Neznanec je starejšega moškega porinil in stekel v notranjost hiše, od koder je odtujil približno 3500 evrov.
Po dejanju je pobegnil z avtomobilom znamke BMW temnejše barve.
Policisti so posredovali tudi opis osumljenca. Gre za moškega, starega približno 30 let in visokega okoli 180 centimetrov. Oblečen je bil v temnejša oblačila, govoril pa je slovensko. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in zbirajo obvestila. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
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