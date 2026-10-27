Sredi belega dne v Ljubljani! Pretvarjal se je, da je uslužbenec telekomunikacijskega podjetja, nato ga je porinil in okradel

Na območju ljubljanskega Viča se je sredi belega dne zgodil drzen rop. Ljubljanski policisti so bili tako včeraj obveščeni o ropu, ki se je okoli 12. ure zgodil na območju Viča. Neznani moški je pozvonil na vrata starejšega občana, ta pa mu je odprl, saj se mu je obiskovalec predstavil kot zaposleni v telekomunikacijskem podjetju. Toda namesto običajnega obiska je sledil rop. Neznanec je starejšega moškega porinil in stekel v notranjost hiše, od koder je odtujil približno 3500 evrov.

Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in zbirajo obvestila. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. FOTO: Bossiema Getty Images

Po dejanju je pobegnil z avtomobilom znamke BMW temnejše barve.

Policija išče moškega, starega okoli 30 let

Policisti so posredovali tudi opis osumljenca. Gre za moškega, starega približno 30 let in visokega okoli 180 centimetrov. Oblečen je bil v temnejša oblačila, govoril pa je slovensko. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in zbirajo obvestila. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.