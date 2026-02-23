Sredi dneva: odklonil alkotest, ogrožal otroke in ostal brez avta

Med kontrolo prometa v Krškem so policisti 20. februarja 2026 nekaj pred 11. uro ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A4, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. 47-letnemu vozniku so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil.

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med 20. in 23. februarjem posredovali v 174 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 592 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 31 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola.

Kršitelj je v vozilu prevažal več oseb, kot je to dovoljeno, otroci pa v sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, sporočajo s PU Novo mesto.