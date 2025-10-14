Sredi Ljubljana avtobus odvzel prednost preški na prehodu za pešce

Včeraj, nekaj pred 10. uro, se je na Slovenski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in peška. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik avtobusa odvzel prednost peški na prehodu za pešce. Pri tem se je peška lažje telesno poškodovala. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst prometa. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 722 klicev, 226 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 83 nanašalo na kriminaliteto, 49 na javni red in mir, ter 75 na prometno varnost. Pri prometni varnosti so obravnavali 30 prometnih nesreč z materialno škodo in 6 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 3 vozila.