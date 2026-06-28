Sredi noči evakuirali 34 stanovalcev bloka v Škofji Loki

Škofjeloški policisti so bili danes ponoči okoli 2. ure obveščeni o požaru na enem izmed večstanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje so zapisali, da so zagorele zunanje enote toplotnih črpalk. Gasilci PGD Stara Loka, Škofja Loka in GARS Kranj so požar omejili in pogasili, s tehničnim postopkom odprli in razkopali vrhnji rob med teraso in streho ter pregledali stanovanja z detektorjem nevarnih plinov. Posredovali so tudi reševalci nujne medicinske pomoči, dežurni električar, policija, namestnik poveljnika civilne zaščite, varnostna služba in predstavnik upravnika stavbe.

S Policijske uprave (PU) Kranj so danes sporočili, da po prvih podatkih zagorelo v zgornjih prostorih oziroma strehi stavbe, in sicer zaradi napake na električni napeljavi. »Zaradi varnosti je bilo evakuiranih 34 oseb, ki so se nahajali v objektu. Nekateri so se po pogašenem požaru vrnili nazaj v svoje domove, nekateri pa so odšli k sorodnikom. Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled. Premoženjska škoda po nestrokovni oceni znaša več deset tisoč evrov,« so sporočili s PU Kranj. Ranjen ni bil nihče, so dodali, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin požara.