Sredi noči odjeknila eksplozija, policija prosi za pomoč

Ponoči je v Moravskih Toplicah prišlo do eksplozije. Ob 1.33 so bili tamkajšnji policisti obveščeni, da je nekdo pri trgovini Mercator razstrelil bankomat. Možje v modrem so kraj zavarovali še vedno pa o dogodku zbirajo obvestila.

»Policisti pozivamo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da nam to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo Policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200,« so sporočili z murskosoboške policijske uprave.

Več sledi ...