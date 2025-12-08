Sredi noči odjeknila eksplozija, policija prosi za pomoč

Galerija
Ponoči je v Moravskih Toplicah prišlo do eksplozije. Ob 1.33 so bili tamkajšnji policisti obveščeni, da je nekdo pri trgovini Mercator razstrelil bankomat. Možje v modrem so kraj zavarovali še vedno pa o dogodku zbirajo obvestila.
»Policisti pozivamo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da nam to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo Policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200,« so sporočili z murskosoboške policijske uprave.
Več sledi ...
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.