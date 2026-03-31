Sredi noči odjeknili eksploziji, domačina pregnala tatinska Romuna

RAZSTRELILA BANKOMAT

Tujca sta v Jurovskem dolu razstrelila bankomat, a sta jo popihala brez izplena.

V središču Jurovskega Dola v Slovenskih goricah sta v noči na petek, bilo je okoli 3.30 zjutraj, odjeknili dve močni eksploziji. Neznanca sta poskušala vlomiti v bankomat na Mercatorjevi trgovini, pri čemer sta povzročila za približno 20.000 evrov gmotne škode. Scenarij je bil srhljivo podoben nedavnemu napadu v Turnišču, a se je tokrat končal drugače – zahvaljujoč budnosti in pogumu domačinov. Po neuradnih informacijah sta se storilca pripeljala z ukradenim fiatom 500 z avstrijskimi registrskimi tablicami. Eksplozija je bila tako silovita, da ni razdejala le vhoda v trgovino, temveč je ...