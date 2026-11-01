Sredi noči policijska intervencija v Sežani! Pred lokalom našli kri, kazen bo dobila natakarica

S PU Kope sporočajo, da so bili danes ob 1.11 policisti obveščeni o domnevnem pretepu več oseb pred gostinskim lokalom v Sežani. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, vendar ob prihodu pretepa niso zaznali. Pri zbiranju obvestil prisotni dogodka niso potrdili, na kraju pa so policisti opazili podrti stol in manjše sledi krvi. Nihče od navzočih ni kazal vidnih znakov poškodb, prav tako nihče ni poiskal zdravniške pomoči.

Znaki kaznivega dejanja niso bili ugotovljeni, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Natakarici lokala bo zaradi opustitve dolžnosti naznanitve kršitve javnega reda in miru izdan plačilni nalog.