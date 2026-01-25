Sredi noči pretep pred lokalom v Kranju, ena oseba poškodovana

S PU Kranj so danes sporočili, da so kranjski policisti okoli 5.35 prejeli obvestilo o sporu med več osebami pred enim od gostinskih lokalov na območju Kranja. Na kraj je odšlo več patrulj, vendar po prihodu policistov kršitev javnega reda in miru ni več trajala, del udeležencev pa ni bil več na kraju. Policisti so pridobili opis dveh domnevnih udeležencev in vozila, s katerim naj bi se odpeljala.

Vozilo so kmalu zatem ustavili škofjeloški policisti, nadaljnji postopek pa so skupaj izvedli še tržiški policisti.

Po do zdaj zbranih podatkih je med več osebami prišlo do spora in pretepa, v katerem je bila ena oseba lahko telesno poškodovana. Ta oseba je bila ob prihodu policistov še na kraju, pomoč pa ji je nudilo zdravstveno osebje.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, ugotavljanjem vseh okoliščin ter identifikacijo udeleženih oseb. Postopek vodijo tudi v smeri suma kaznivega dejanja po Kazenskem zakoniku, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Med postopkom so škofjeloški policisti 29-letnemu vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,50 mg/l. Hitri test je bil pozitiven tudi na kokain, zato so mu odredili še strokovni pregled.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bo voznik prejel plačilni nalog, zaradi vožnje pod vplivom prepovedane droge pa bodo z obdolžilnim predlogom zadevo odstopili pristojnemu okrajnemu sodišču.