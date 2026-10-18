Sredi noči v zaledju piranske občine odjeknili streli! Policisti obkolili hišo, 44-letnemu Hrvatu zasegli pištolo

Prebivalce ene od vasi v zaledju piranske občine so sredi noči vznemirili poki, podobni strelom. Na kraj je prihitelo več policijskih patrulj, ki so pred hišo izsledile 44-letnega državljana Hrvaške. Policisti so v okolici našli več praznih tulcev, pozneje pa zasegli tudi pištolo in strelivo.

Drama se je začela ob 1.41, ko so piranski policisti prejeli več klicev zaskrbljenih občanov. Ti so opozarjali na poke, podobne strelom, ki so odjeknili v eni od vasi v zaledju piranske občine.

Na kraj so nemudoma napotili več policijskih patrulj. Pred hišo, od koder naj bi prihajali streli, so policisti izsledili 44-letnega hrvaškega državljana, ki je po večkratnih pozivih prišel iz objekta. Zaradi zagotavljanja varnosti so mu nadeli lisice. Pri varnostnem pregledu pri njem niso našli orožja, so pa v okolici hiše odkrili več praznih tulcev.

Postajal vse bolj nemiren, policiste tudi žalil

A s tem se nočno dogajanje še ni končalo. Med policijskim postopkom je 44-letnik postajal vse bolj nemiren. Začel se je upirati in žaliti policiste.

Kljub večkratnim opozorilom se ni umiril, zato so mu odredili pridržanje. Policisti so med nadaljnjo preiskavo zasegli pištolo kalibra 9 milimetrov z nabojnikom in dodatnim strelivom.

Dovoljenje za posest orožja je imel, za nošenje pa ne

Preverjanje je razkrilo pomembno podrobnost. Hrvaški državljan je imel v domovini veljavno dovoljenje za posest orožja, ne pa tudi dovoljenja za njegovo nošenje. Policisti so se o dogodku posvetovali z dežurno državno tožilko, vendar po zbranih ugotovitvah niso prepoznali elementov kaznivega dejanja. Dogodek zato obravnavajo kot prekršek, moškemu so zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog, zasegli pištolo in strelivo ter uvedli še postopek po določbah zakona o orožju.

Zakaj so sredi noči v piranskem zaledju odjeknili poki, podobni strelom, policija v posredovanem poročilu ni pojasnila.