Nevarna vožnja se je v noči na 19. november končala s policijskim postopkom v Metliki. Policisti Policijske postaje Metlika so med kontrolo prometa zaradi nezanesljive vožnje ustavili osebni avtomobil z nemškimi registrskimi oznakami. Za volanom je sedel 47-letni državljan Hrvaške. Policisti so med postopkom ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola, kar ustreza približno dvema gramoma alkohola na kilogram krvi oziroma dvema promiloma.

Zaradi visoke stopnje alkoholiziranosti so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Danes ga bodo z obdolžilnim predlogom privedli pred pristojno sodišče, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

Dva promila alkohola pomenita veliko tveganje

Alkohol močno vpliva na sposobnost varne vožnje. Zmanjšuje zbranost, upočasnjuje reakcijski čas, slabša presojo in zaznavanje okolice, voznik pa pogosto preceni svoje sposobnosti ter podceni nevarnost. Pri tako visoki stopnji alkoholiziranosti je tveganje za prometno nesrečo še posebej veliko. Voznik se lahko neustrezno odzove na nenadne dogodke v prometu, napačno oceni razdaljo ali izgubi nadzor nad vozilom.

Policija svetuje: Če pijete, ne sedite za volan

Policisti znova opozarjajo, da alkohol in vožnja ne sodita skupaj. Tudi če se voznik počuti sposobnega za vožnjo, so njegove sposobnosti lahko že bistveno zmanjšane. Svetujejo:

Če uživate alkohol, ne vozite. Za prevoz poskrbite vnaprej.

Ključe avtomobila zaupajte trezni osebi, če veste, da boste pili.

Uporabite taksi, javni prevoz ali prosite treznega prijatelja oziroma svojca za prevoz.

Ne sedite v avtomobil z voznikom, ki je užival alkohol.

Ne zanašajte se na kavo, energijske pijače ali hladen tuš, saj ti ne pospešijo razgradnje alkohola v telesu.

Če opazite voznika, ki vozi nevarno ali nezanesljivo, o tem obvestite policijo na številko 113.

Policija ob tem poudarja, da je za varnost v prometu odgovoren vsak udeleženec. Že ena napačna odločitev lahko ogrozi življenje voznika in drugih ljudi na cesti.