Sredi noči vlomil v trgovino in nakradel dva polna vozička

V Celju je moški v noči na sredo, okrog 2. ure, vlomil v trgovino in iz nje odpeljal dva nakupovalna vozička, polna cigaret, usnjeno jakno in kavbojke. Policisti so storilca po dejanju izsledili in mu odvzeli prostost, ukradene predmete so mu zasegli, prav tako orodje, ki ga je uporabljal pri vlomu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, kjer so dodali, da storilca že dobro poznajo, saj da ima na vesti več vlomov na območju Policijske uprave Celje, predvsem v poslovne objekte. S kazensko ovadbo ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika, so še dodali celjski policisti.

Z vlomilci so imeli te dni precej opravka tudi policisti mariborske policijske uprave. Pod Pohorjem so tako obravnavali poskus velike tatvine, ko je neznani storilec na vzvod vlomil skozi vrata hotelske sobe, od koder pa po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil. Kljub temu je nastala materialna škoda v višini približno 1500 evrov, so sporočili s PU Maribor in dodali, da storilca še iščejo. So pa uspešno izsledili in prijeli hrvaški državljanki, osumljeni, da sta 17. junija na območju centra mesta Maribor vlomili v stanovanje. To sta storili tako, da sta z orodjem zlomili vložek ključavnice, v stanovanju pa nista ničesar odtujili, so sporočili s PU Maribor in dodali: »Zoper obe osumljeni bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine, za kar je predvidena kazen do petih let zapora. Ženski sta osumljeni več tovrstnih kaznivih dejanj na območju mesta, zato policisti še zbirajo obvestila in dokaze, o čemer bodo obvestili pristojno tožilstvo.«