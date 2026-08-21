Sredi noči vlomila v bencinski servis, policiste poklical raznašalec časopisov

Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so bili v petek okrog pol tretje jutranje ure obveščeni, da se je sprožilo več alarmov na bencinskem servisu Petrol v Cerknem. Prav tako je ob 02.39 na Operativno-komunikacijski center PU Nova Gorica poklical raznašalec časopisov in sporočil, da je pripeljal mimo omenjenega bencinskega servisa in slišal alarme, opazil odprta vrata, v notranjosti pa vse razmetano.

Policisti Policijske postaje Idrija so z zbiranjem obvestil in pregledom posnetkov varnostnih kamer ugotovili, da sta se na bencinski servis pripeljala dva moška rdečim z osebnim avtomobilom. Znamke, modela in registrskih oznak avtomobila ni bilo mogoče prepoznati. »Prvi storilec je bil oblečen v modre hlače, črno majico s kapuco, na glavi pa je imel sivo podkapo z izrezom za oči. Na rokah je imel rdeče delovne rokavice. Drugi storilec je bil oblečen v modre hlače, črno majico s kapuco, izpod katere je bilo videti modro majico, na glavi je imel črno podkapo z izrezom za oči. Na rami je imel torbo zeleno rjave barve. S seboj sta imela eno večjo in eno manjšo črno torbo, v katero sta metala zavoje cigaret,« so zlikovca opisali na PU Nova Gorica.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in pri tem zavarovali sledi obuval in orodja. Med preiskavo so ugotovili, da sta moška ukradla večjo količino cigaret, materialna škoda pa po prvih ugotovitvah znaša najmanj 2000 evrov. Na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici bodo policisti zoper storilca podali kazensko ovadbo.