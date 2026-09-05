Sredi noči zagorelo v stanovanju, vse se je začelo zaradi pozabljene hrane

Ob 2.51 je v Ferkovi ulici v Mariboru, zaradi pozabljene hrane na štedilniku gorelo v kuhinji stanovanja v večstanovanjski stavbi. Sosed je že pred prihodom gasilcem pogasil požar. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Radvanje so stanovanje prezračili, pregledali s termovizijsko kamero in merilcem nevarnih plinov. Delavec plinarne je zaprl še dovod plina. Reševalci NMP so eno osebo prepeljali v UKC Maribor.

Pri požaru je najpomembnejše, da človek čim prej poskrbi za svojo varnost in varnost drugih. Če požara ni mogoče varno pogasiti, je treba prostor oziroma stavbo čim prej zapustiti in poklicati pomoč. Ob klicu na številko 113 policija svetuje, da čim bolj natančno poveste, kaj se je zgodilo, kje je dogodek, ali je kdo poškodovan ter druge podatke, ki lahko pomagajo pri organizaciji intervencije.

Posebej pomembno je, da se ljudje ne izpostavljajo nepotrebnemu tveganju. Če je v prostoru veliko dima ali se ogenj hitro širi, ga je treba zapustiti in počakati na prihod gasilcev. Pri požaru v večstanovanjski stavbi je pomembno tudi opozoriti druge stanovalce, če je to mogoče storiti varno.

Pozabljena hrana lahko povzroči veliko nevarnost

Prav dogodek v Mariboru opozarja, kako hitro lahko trenutek nepazljivosti privede do požara. Hrana, ki ostane na prižganem štedilniku brez nadzora, se lahko začne pregrevati in zagoreti, ogenj pa se lahko razširi tudi na bližnje predmete.

Policija med preventivnimi nasveti za varnost doma opozarja, naj ljudje pred odhodom od doma preverijo, ali so naprave izklopljene, ter zaprejo plin in vodo.