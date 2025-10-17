Sredi Nove Gorice kričal in razbil vrata

Galerija
Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v četrtek nekaj po 23. uri prejeli obvestilo o poškodovanju vhodnih vrat večstanovanjskega objekta na eni od ulic v Novi Gorici. Neznanec je pred stavbo kričal in nato razbil steklo na vhodnih vratih, kako in s čim je to storil, policisti še ugotavljajo.
»Po dejanju je storilec kraj zapustil, oškodovancem pa je bila povzročena materialna škoda v višini okrog 150 evrov,« so še sporočili s PU Nova Gorica.
O kaznivem dejanju je Policija obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici, po zaključku preiskave pa bodo novogoriški policisti zoper nasilneža podali kazensko ovadbo na novogoriško Okrožno državno tožilstvo.