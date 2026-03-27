Sredi prestolnice Nacionalni preiskovalni urad zasegel 70 kilogramov drog in 80.000 evrov gotovine

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v torek in sredo med šestimi hišnimi preiskavami na območju Ljubljane zasegel okoli 80.000 evrov gotovine in več kot 70 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog, med drugim ekstazi in konopljo. Dvema osumljencema več kaznivih dejanj so danes odredili pripor, so sporočili z Generalne policijske uprave. Hišne preiskave stanovanjskih prostorov, garaž in avtomobilov so izvedli v povezavi s štirimi kaznivimi dejanji po 186. členu kazenskega zakonika, ki opredeljuje neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Dvema osebama so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj po tem členu odvzeli prostost in ju s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju danes odredil pripor. Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljena skladiščila in prodajala drogo. Kriminalisti so med hišnimi preiskavami zasegli tudi več elektronskih naprav in druge predmete, ki bodo služili kot dokaz v nadaljevanju kazenskega postopka, so še sporočili s policije.