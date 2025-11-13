Sredi prestolnice najprej kradla, nato mahala z noži

Sredi avgusta pred štirimi leti smo poročali o pravi drami, ki se je v nedeljo, 15. v mesecu, zgodaj zjutraj odvijala v središču Ljubljane, na Petkovškovem nabrežju. Državljana Švedske, ki je bil v družbi dekleta, sta ogovorila dva moška in mu ukradla telefon in denarnico. A par je ukradeno zahteval nazaj.

Osumljenca sta ju nato fizično napadla, kar so poskušali preprečiti dva varnostnika bližnjega lokala in mimoidoči, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Tatova sta začela vsem groziti z nožem, občana sta lažje poškodovala, nato pa pobegnila, so dodali. Policisti so kmalu v bližini prijeli 20-letnika, 27-letnika, ki je pobegnil na skiroju, pa malo zatem na Viču. Pri sebi je imel še več ukradenih predmetov in nekaj malega konoplje. Z obema se je pogovoril preiskovalni sodnik in ju poslal v pripor.

Zgodilo se je na Petkovškovem nabrežju. FOTO: Mavric Pivk

Večjo vlogo v napadu je imel Soufijan Naji, ki je, soočen z očitki tožilstva, na okrožnem sodišču v Ljubljani krivdo priznal. Sodišče ga je obsodilo na dve leti zapora in enotno stransko kazen izgona tujca iz države v trajanju pet let. Na sodbo se je pritožila njegova obramba, ki se je zavzela, da mu zaradi »iskrenega priznanja, obžalovanja dogodka in namena, da naredi pozitivne spremembe v svojem življenju«, sodišče zniža kazen, ga ne izžene iz države in celo – naj mu vrne nož, pa čeprav je enega od oškodovancev z njim zabodel v hrbet (in mu pri tem na srečo povzročil le lažjo poškodbo). Z nožem je mahal proti več ljudem in jih več tudi udaril s pestjo, tudi žensko, da je padla po tleh. Višjih sodnikov seveda ni prepričal, so pa res za dva meseca znižali zaporno kazen, saj so ugotovili, da dejanj na škodo treh oškodovancev ni zagrešil v sostorilstvu (kar se kaznuje strožje), temveč sam, saj njegov pajdaš ni nikogar poškodoval. Izgon in zaseg noža sta seveda obstala.

Obsojen je bil tudi njegov pajdaš Abdelaziz Kaassis, in sicer zaradi velike tatvine ter štirih poskusov lahke telesne poškodbe, pa tudi še ene tatvine, ki jo zagrešil prej. Naložili so mu dve leti in tri mesece zapora ter ukrep izgona tujca iz države za pet let. A se je obramba na sodbo pritožila. Kot je poudarila, tudi priče niso potrdile očitkov, da naj bi Kaassis zamahoval proti njim in jih hotel poškodovati. Kaassis je v zagovoru dejal, da se ni hotel pretepati, temveč je hotel pomagati kolegu, ko ga je napadlo več ljudi. Ker ena od prič noža v njegovih rokah sploh ni videla, druge pa so ocenile, da je mahal bolj v prazno oziroma celo iz strahu, ker je hotel pobegniti – vse pa so si dejansko bolj zapomnile Najija in ga označile za glavnega agresivneža –, višje sodišče meni, da kolegi na prvi stopnji v tem delu niso dovolj razjasnili dejanskega stanja oziroma se opredelili do teh pričevanj, predvsem v delu, ki obtoženca razbremenjuje. Sodišče bo moralo pojasniti, zakaj denimo ni šlo le za opozorilo, naj se mu ne približujejo, sploh ker je takoj zatem po besedah prič zbežal.

Ukradel ukradeni telefon

Je pa obstala kazen zaradi velike tatvine, prav on je bil namreč ta, ki je Švedu sunil telefon in denarnico. Obstala je tudi sodba v delu, ki se nanaša na tatvino, ki jo je torej zagrešil istega dne pred Parlament pubom v središču mesta. Tam je namreč opazil sumljivega moškega, ki je evidentno pred tem nekaj ukradel, nato pa vrečko z ukradeno robo pustil v kotu pred vhodom v lokal. Nato je to vrečko, v kateri so bili mobilni telefoni, vzel.

Čeprav je prostodušno priznal, da se je torej zavedal, da telefoni niso njegovi, pa jih je hotel vseeno prodati, je obramba ocenila, da s tem ni zagrešil tatvine, saj je šlo za že ukradeno robo. Kvečjemu bi mu lahko očitali zatajitev, je dejala zagovornica. A ker do vrečke ni prišel po naključju, temveč jo je sunil prvotnemu tatu, višjih sodnikov ni prepričala. Glede na vse so za veliko tatvino in tatvino Kaassisu prisodili 11 mesecev zapora in še ukrep izgona tujca za eno leto in 11 mesecev, glede drugih očitkov pa bo še enkrat moral na zatožno klop.