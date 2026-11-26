SKRUNITEV TRUPLA

Emil Železnikar se je ob treh zjutraj odzval na obtoženčev klic na pomoč. Med mašenjem luknje v radiatorju je v stanovanju zaznal le vonj po starih cunjah.

Misleč, da se bo zoper njega šele danes nadaljevalo sojenje, se Anton Kovačič včeraj ni pojavil pred sodnikom Markom Justinom. Obtožen je, da je osem let skrival svojo mrtvo mamo Klaro in tako oškodoval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) za 92.760 evrov. »Po nesreči je zamenjal datume,« je pojasnil Kovačičev odvetnik Marko Makuc. Ljubljanski okrožni sodnik je kljub temu prisluhnil Klarinemu sosedu Emilu Železnikarju, ki je potrpežljivo čakal na pričanje prek videopovezave iz ljubljanskega doma upokojencev. Gospodu zaradi starosti že malo nagaja sluh, pri sebi pa opaža, kot ...