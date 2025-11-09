  • Delo d.o.o.
NERAZISKANO

Srhljivka pri Celju: v greznici ob hitri cesti našli truplo šolarke (FOTO)

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
Anđa Klarić. Foto: S. N. FOTO:

Anđina soba je desetletje po njeni smrti ostala nedotaknjena. FOTO: Vojko Zakrajšek

Boštjan Celec
 9. 11. 2025 | 07:00
5:04
Davnega 8. maja 1990 so policisti tedanje Uprave za notranje zadeve Maribor sporočili, da so delavci cestne baze iz Tepanja v greznici ob hitri cesti med Celjem in Mariborom našli truplo mlajše ženske. Mrtva naj bi bila že več tednov, od vsega začetka pa je bilo jasno, da je bila žrtev umora.

Preiskovalci zločinov niso imeli pojma, za koga bi lahko šlo, saj v mariborski bazi pogrešanih oseb ni bilo ženske, ki bi ustrezala takemu profilu. Zato so v javnost razposlali fotografije njenih oblačil in obuval ter jih pospremili s podatkom, da je imela neznanka operativni brazgotini na desnem kolku in stegnu.

Ni prišla v šolo, ne domov

Po objavi fotografij so na policijo pohiteli Verbičevi iz Košnice pri Celju: »To mora biti naša 16-letna Anđa, ki jo pogrešamo že od januarja.« Natančneje od 16. januarja 1990, ko se je odpravila v šolo, domov pa ni prišla nikoli.

Anđa Klarić se je leta 1973 rodila v Bosni, njen oče Franjo je bil delavec v Sloveniji. Zaposlen je bil v podjetju Ingrad, kjer je spoznal Karla Verbiča iz Košnice. Ker se je Anđa rodila s prirojeno napako, imela je izpah kolkov, jo je oče zaradi boljših zdravstvenih razmer že kot otroka pripeljal v Slovenijo. Verbičeve je zaprosil, ali bi lahko nekaj časa živela pri njih, saj je morala prestati kar osem zahtevnih operacij. In tako se je tudi zgodilo; po nekaj letih je Anđa normalno hodila. Nikoli pa se ni vrnila v Bosno, potem ko je njenega očeta leta 1979 po enem od obiskov pri njej med vračanjem v Celje do smrti zbil avto.

Tako je Anđa ostala pri Verbičevih, pri katerih je dotlej živela že skoraj 10 let, skupaj s posvojitelji pa je občasno obiskovala svojo mater v Bosni. Družina iz Košnice jo je vzela za svojo, živela je skupaj z Danico in Karlom ter njunima sinom in hčerko.

Tistega 17. januarja 1990 se je dijakinja obrtno-konfekcijske smeri v celjski srednji šoli Borisa Kidriča že zgodaj zjutraj odpravila v šolo, do Celja pa jo je odpeljal sin Verbičevih, Marjan. Kot je ta povedal pozneje, je Anđa pri mostu čez Savinjo v Celju izstopila iz njegovega fiata 126 P in takrat jo je tudi nazadnje videl. Ko se do večera ni pojavila doma, je Danica poklicala šolskega ravnatelja, ki je povedal, da Anđe tega dne sploh ni bilo v šolo. Odšla je na policijo in prijavila posvojenkino izginotje, vendar so jo pomirjali, da se bo že vrnila. Ni se in tri dni pozneje so jo policisti le razglasili za pogrešano osebo.

Kot se je v letih po Anđinem izginotju spominjala Danica (Anđa ji je rekla mama, Karlu ata, Marjanu brat, Tatjani pa sestra), je bila ta zadnje čase pred skrivnostnim izginotjem nekoliko zamišljena, tiha in zaprta vse. Verjetno je imela svoje skrivnosti. »Šele pozneje smo izvedeli, da je včasih malce izkoristila tiste urice, ko ni imela pouka. Toda ni pohajkovala. Ali je imela fanta? O tem ni govorila, nismo vedeli, ali se je s kom sestajala. Toda vedela sem, da jo nekaj muči, pa ni povedala, kaj.«

Dan pred odhodom v šolo si je pospravila sobo, umila lase, sestra pa ji je ostrigla konice. In potem, ko jo je brat odpeljal v Celje, je preprosto izginila. V dneh, tednih in mesecih se nikomur ni niti sanjalo, kje je.

Primer bo ostal nerešen

Slabe štiri mesece pozneje, 8. maja 1990, pa so delavci med čiščenjem greznice na počivališču Požeg ob hitri cesti pri Framu našli njeno truplo. Bila je umorjena, pred tem morda tudi zlorabljena in trpinčena. Stekla je kriminalistična preiskava, v krogu možnih osumljencev se je znašel tudi Marjan, ki jo je odložil v Celju. Celo pridržali so ga za 48 ur ter preizkusili z detektorjem laži. Zaradi tega je bil žalosten: »Če si z nekom ves čas skupaj, ga imaš za svojega, Anđo sem imel za sestro. Ko je izginila, nam je bilo vsem hudo. Poligraf? Ja, ni mi bilo lahko. Obravnavajo te kot zločinca. Imajo svoje metode, ki so neprijetne,« je povedal kronistom.

Po najdbi trupla so na dan izbruhnile tudi številne teorije o umoru, motivu in osumljencih, toda vse do danes, od najdbe trupla Anđe pa je minilo že 35 let, policistom nista znana ne motiv za dejanje in ne tisti, ki je najstnici vzel življenje. Pa čeprav so se leta pozneje preiskave lotili tudi kriminalisti posebne skupine za preiskovanje nepojasnjenih umorov, ki so razrešili kar nekaj podobnih ugank.

Smrt Anđe Klarič velja za najstarejši uradno evidentiran nerešen umor v Sloveniji, zanj namreč kazenski pregon še ni zastaral. In očitno bo tak tudi ostal. 

Anđa Klarićneraziskanonerešeni umori
