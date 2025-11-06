Srhljivka v Dekanih: med sprehodom jo je pogrizel pes

Galerija
V sredo je v Dekanih domačinko pogrizel pes, medtem ko se je sprehajala s svojim psom. Napadel je tudi njenega psa, poroča koprska policijska uprava.
Ravno v tem času se je mimo pripeljala voznica, ki je opazila dogajanje. Poškodovano žensko je odpeljala v Splošno bolnišnico Izola, psa pa na veterino.
Z zbiranjem informacij so policisti ugotovili, daj je lastnica napadalnega psa 79-letna domačinka. Napad psa obravnavajo po pravilih prekrškovnega postopka, sledi pa tudi poročilo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
