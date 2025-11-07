Srhljivka v Kranju: napadel jo je 60-letni partner, na pomoč je odhitela policija

Kranjski policisti so v četrtek okoli 19. ure obravnavali 60-letnega moškega, ki je bil nasilen do partnerice, so sporočili s PU Kranj.

Možje v modrem so nasilnežu odredili prepoved približevanja. »Policisti zbirajo obvestila in zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« še navaja kranjska policijska uprava.

V policiji ugotavljajo, da nasilje v družini zavzema precejšen del njihovega delovanja. Policisti letno obravnavajo približno 80.000 različnih kaznivih dejanj, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik z manj opaznimi posledicami do tistih najhujših, kot so umori v družini.

Koristne informacije za žrtve nasilja v družini in za vse, ki jim želijo pomagati, najdete na tej povezavi.