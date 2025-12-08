Srhljivka za štirimi stenami, tudi vpričo otrok: v Novem mestu kar štirikrat posredovala policija

Minuli konec tedna je bilo na območju Policijske uprave Novo mesto več primerov nasilja v družini – od Trebnjega do Novega mesta in Sevnice. V petek so policisti iz Trebnjega prejeli prijavo nasilja v družini na tamkajšnjem območju. Zbrali so obvestila in na podlagi ugotovitev 45-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in otrokom. O njegovem ravnanju so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ta pa bo presojal, ali se bo ukrep še podaljšal. Žrtev so tako vsaj začasno zaščitili pred novimi izbruhi nasilja.

Pijan 39-letnik fizično in psihično zlorabljal partnerko

Še isti dan zvečer so policiste poklicali na pomoč iz okolice Novega mesta. Tam je pijani nasilnež izvajal psihično in fizično nasilje. Možje v modrem so se nemudoma odzvali in na kraju izsledili in prijeli 39-letnega nasilneža, ki je bil pod vplivom alkohola in ni upošteval opozoril in ukazov. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in otrokom. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje.

V soboto pa so morali zaradi nasilja v družini posredovati tudi sevniški policisti. Na območju Sevnice so zaščitili žrtve in 52-letnemu nasilnežu na podlagi zbranih ugotovitev izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki. Tudi v tem primeru bo o podaljšanju ukrepa presojalo sodišče, policisti pa bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

Razbijanje, grožnje in pridržanje v Novem mestu

V nedeljo popoldne so novomeški policisti prejeli klic na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu. Tam je 52-letni moški, prav tako pod vplivom alkohola, razbijal in grozil partnerki. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so morali uporabiti prisilna sredstva, ga obvladati in odpeljati v prostore za pridržanje. Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja žrtvi, zaradi nasilja v družini pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

