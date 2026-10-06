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ŽIVALI NA CESTI

Srne in jelen nenadoma na cesto: na Goriškem v nekaj urah dva trka z divjadjo

Policija opozarja: divjad pogosto ne pride sama.
Policija opozarja: divjad pogosto ne pride sama. FOTO: Delo Ui
Policija opozarja: divjad pogosto ne pride sama. FOTO: Delo Ui
M. U.
 6. 10. 2026 | 21:32
2:50
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V razmaku le nekaj ur so policisti na območju Policijske uprave Nova Gorica obravnavali dva trka vozil z divjadjo. V Grgarju sta pred avtomobil nenadoma pritekli dve srni, pred Volčami pa je vozniku na cesto skočil jelen. Živali so po trkih pobegnile neznano kam, policisti pa voznike znova opozarjajo na dodatno previdnost predvsem zjutraj in zvečer.

Prvi dogodek se je zgodil v ponedeljek ob 20.09 na območju naselja Grgar v Mestni občini Nova Gorica. Voznik osebnega avtomobila je skozi naselje vozil iz smeri Solkana. V bližini enega od stanovanjskih objektov sta na vozišče nenadoma pritekli dve srni. Voznik se trku ni mogel izogniti in je z avtomobilom trčil vanju. Obe srni sta po trčenju zbežali neznano kam.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica bodo dogodek zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.

Pred Volčami na avtomobil pritekel jelen

Le nekaj ur pozneje je sledil nov trk. Danes ob 3.50 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči pred naseljem Volče. Voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Tolmina proti Novi Gorici, ko je z njegove desne strani na vozišče nenadoma pritekel jelen in trčil v vozilo.

Poškodovana sta bila prednji desni blatnik in pokrov motorja. Tudi jelen je po trčenju pobegnil neznano kam. Tolminski policisti so zbrali obvestila in preverili okoliščine nesreče. Ker so bili izpolnjeni zakonski pogoji, so v skladu z določili zakona o pravilih cestnega prometa odstopili od ogleda kraja prometne nesreče.

Policija opozarja: divjad pogosto ne pride sama

Policisti PU Nova Gorica ob tem voznike opozarjajo na povečano previdnost na cestah skozi gozdnata območja, ob travnikih in drugih naravnih okoljih. Nevarnost je še posebej velika v jutranjih in večernih urah, ko je divjad bolj aktivna. Če voznik ob cesti opazi žival, naj zmanjša hitrost in bo pripravljen na njen nenaden prehod. Pomembno je tudi vedeti, da živali pogosto prečkajo cesto v skupinah, zato lahko prvi srni ali jelenu sledijo še druge. Policija svetuje, naj vozniki ponoči uporabljajo dolge luči, kadar s tem ne slepijo drugih udeležencev v prometu, živali pa naj ne poskušajo pregnati s hupanjem.

Če pride do trka z divjadjo, naj voznik vozilo ustavi na varnem mestu in poskrbi za varnost vseh udeležencev. Poškodovane ali poginule živali se ne sme dotikati oziroma je odnašati s kraja. O dogodku je treba obvestiti pristojne službe na številki 112 oziroma policijo na 113.

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