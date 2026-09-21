Srni povzročili težave voznikom: ena po trku zbežala, druga poginila na kraju

Na Primorskem so policisti v nedeljo obravnavali dve prometni nesreči z divjadjo. Prva nesreča se je zgodila v nedeljo, 20. septembra, ob 18.10 na regionalni cesti med Budanjami in Vipavo. Po podatkih policije je vozniku osebnega avtomobila z leve strani nenadoma na vozišče skočila srna. Voznik se trku ni mogel izogniti in jo je zadel s sprednjim levim delom vozila. Na avtomobilu je nastala tolikšna materialna škoda, da vozilo po trku ni bilo več vozno. Srna pa je kljub trčenju zbežala s kraja in je niso našli. Policisti PP Ajdovščina so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.

Na Banjšicah srna poginila

Druga nesreča se je zgodila nekaj ur prej, ob 6.40, na Banjšicah na območju Mestne občine Nova Gorica. Tudi tam je voznik osebnega avtomobila trčil v srno. Na vozilu je nastala materialna škoda, žival pa je po trčenju poginila na kraju. Za poginulo divjad je pozneje poskrbel pristojni higienik. Policisti PP Nova Gorica so tudi ta primer zaključili z uradnim zaznamkom za potrebe zavarovalnice.