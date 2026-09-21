Srni povzročili težave voznikom: ena po trku zbežala, druga poginila na kraju

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Na Primorskem so policisti v nedeljo obravnavali dve prometni nesreči z divjadjo. Prva nesreča se je zgodila v nedeljo, 20. septembra, ob 18.10 na regionalni cesti med Budanjami in Vipavo. Po podatkih policije je vozniku osebnega avtomobila z leve strani nenadoma na vozišče skočila srna. Voznik se trku ni mogel izogniti in jo je zadel s sprednjim levim delom vozila. Na avtomobilu je nastala tolikšna materialna škoda, da vozilo po trku ni bilo več vozno. Srna pa je kljub trčenju zbežala s kraja in je niso našli. Policisti PP Ajdovščina so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.
Druga nesreča se je zgodila nekaj ur prej, ob 6.40, na Banjšicah na območju Mestne občine Nova Gorica. Tudi tam je voznik osebnega avtomobila trčil v srno. Na vozilu je nastala materialna škoda, žival pa je po trčenju poginila na kraju. Za poginulo divjad je pozneje poskrbel pristojni higienik. Policisti PP Nova Gorica so tudi ta primer zaključili z uradnim zaznamkom za potrebe zavarovalnice.
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