Sta priči policistom gledali pod prste?

ODKRIT NASAD KONOPLJE

V garsonjeri odkrili nasad konoplje. Odvetnik dvomi o zakonitosti hišne preiskave.

Mirnopečan je dal pred štirimi leti Klemnu V. iz Krmelja v najem garsonjero v Šmarjeških Toplicah. Novi najemnik je začel kmalu zamujati s plačili najemnine in stroškov, zato ga je moral lastnik stanovanja večkrat terjati, naj jih plača. Prav tako z najemnikom ni mogel doseči podpisa najemne pogodbe, saj je imel ta tisoč in en izgovor, zakaj se ne moreta dobiti. Najemodajalec se je čudil nad visokimi računi za elektriko; če so bili prej vsega nekaj deset evrov, so potem, ko se je v stanovanje naselil Klemen, 200 evrov. A najemnik je to opravičeval z uporabo električnih panelov za gretje. Ker ...