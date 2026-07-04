Štajerka bila zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, daljši zastoj ostaja

Štajerska avtocesta je bila med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri zaprta zaradi okvare vozila v delovni zapori. Zdaj je spet odprta, a zastoj ostaja, navaja prometnoinformacijski center.

Zaradi nesreče je trenutno zaprta cesta Nova Gorica - Tolmin pri Volčah.

Kje so še zastoji?

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zastoji tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Zastoji so prav tako na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper.