Štajerka bo zaprta dlje časa: kombi in Petrolova cisterna zagorela, vodja intervencije potrdil, da je ena oseba umrla (FOTO in VIDEO)

Štajerska avtocesta je zaradi hujše prometne nesreče zaprta v obe sme med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je promet na regionalno cesto proti Celju preusmerjen na izvoz Slovenska Bistrica jug, proti Mariboru pa na Celju center. Vozniki osebnih vozil se lahko na regionalno cesto preusmerijo že na Framu proti Celju. Zaprti so tudi uvozi Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani ter Slovenske Konjice, Celje center in Celje vzhod proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah, računajte na precej daljši potovalni čas, navaja prometnoinformacijski center. Voznike pozivajo, naj v zastoju ustvarijo reševalni pas. Možni obvozi v obe smeri so za osebna vozila na cesto Celje-Rogaška Slatina-Ptuj-Maribor, za tovorna vozila med Mariborom in Ljubljano pa v obe smeri priporočajo pot preko Hrvaške.

Požar že pogašen

Zapora je predvidena dlje časa, računajte na precej daljši potovalni čas, še navaja prometnoinformacijski center za državne ceste.

Požar, ki je izbruhnil ob nesreči na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, je sicer že pogašen.

Priključek Slovenska Bistrica ob 8:45: vidni so plameni! FOTO: Dars

Vodja intervencije potrdil, da je ena oseba umrla

»Okrog 8. ure smo bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti A1, v bližini priključka Slovenska Bistrica - jug. Po prvih informacijah je do prometne nesreče prišlo, ko je voznik tovornega vozila - cisterne, ki je prevažala gorivo, vozil v smeri proti Mariboru, tovorno vozilo naj bi se prevrnilo in zdrsnilo na drugo smerno vozišče, torej tisto v smeri proti Ljubljani, po katerem je pripeljal voznik manjšega tovornega vozila s sopotnikom. Dve osebi sta se pri tem, po zadnjih informacijah, poškodovali, voznik manjšega tovornega vozila, ki je ostal ujet v vozilu, je na kraju nesreče umrl. Gre za prvo smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor letos,« pa so sporočili iz policije.

Situacija ob 8:49: ogenj še ni pogašen. FOTO: Dars

Zaprt je uvoz Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti, kot tudi na regionalnih cestah. FOTO: Mojca Marot

Vodja intervencije Luka Rojs iz PGD Slovenska Bistrica je za Radio Rogla povedal, da sta bili v nesreči dve osebi poškodovani, ena je umrla na kraju nesreče. »Šlo je za trk cisterne, ki je prevažalo dizelsko gorivo, in kombiniranega vozila. Na kraju je bilo prisotnih 73 gasilcev iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica, Gasilske zveze Slovenske Konjice ter Gasilske brigade Maribor.«Gasilske zveze Slovenske Konjice ter Gasilske brigade Maribor,« je še povedal Rojs.

Tu si lahko ogledate posnetek nesreče.

Odziv Petrola

V prometni nesreči je bila udeležena cisterna, ki opravlja prevoze za Petrol, so za STA potrdili v Petrolu. »Prevoz je opravljalo pogodbeno transportno podjetje, s katerim sodelujemo,« so dodali. S podrobnostmi nesreče za zdaj niso seznanjeni. Ob tem poudarjajo, da izpad posamezne cisterne ne vpliva in ne bo vplival na nemoteno oskrbo trga. "