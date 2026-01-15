  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POČILO JE

Štajerka bo zaprta dlje časa: kombi in Petrolova cisterna zagorela, vodja intervencije potrdil, da je ena oseba umrla (FOTO in VIDEO)

Gre za prvo smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor letos, požar, ki je izbruhnil ob nesreči na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, so gasilci že pogasili.
Zaprt je uvoz Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti, kot tudi na regionalnih cestah. FOTO: Mojca Marot

Zaprt je uvoz Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti, kot tudi na regionalnih cestah. FOTO: Mojca Marot

Priključek Slovenska Bistrica ob 8:45: vidni so plameni! FOTO: Dars

Priključek Slovenska Bistrica ob 8:45: vidni so plameni! FOTO: Dars

Situacija ob 8:49: ogenj še ni pogašen. FOTO: Dars

Situacija ob 8:49: ogenj še ni pogašen. FOTO: Dars

Zaprt je uvoz Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti, kot tudi na regionalnih cestah. FOTO: Mojca Marot

Zaprt je uvoz Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti, kot tudi na regionalnih cestah. FOTO: Mojca Marot

Zaprt je uvoz Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti, kot tudi na regionalnih cestah. FOTO: Mojca Marot
Priključek Slovenska Bistrica ob 8:45: vidni so plameni! FOTO: Dars
Situacija ob 8:49: ogenj še ni pogašen. FOTO: Dars
Zaprt je uvoz Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti, kot tudi na regionalnih cestah. FOTO: Mojca Marot
M. U.
 15. 1. 2026 | 08:38
 15. 1. 2026 | 11:44
3:21
A+A-

Štajerska avtocesta je zaradi hujše prometne nesreče zaprta v obe sme med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. 

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je promet na regionalno cesto proti Celju preusmerjen na izvoz Slovenska Bistrica jug, proti Mariboru pa na Celju center. Vozniki osebnih vozil se lahko na regionalno cesto preusmerijo že na Framu proti Celju. Zaprti so tudi uvozi Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani ter Slovenske Konjice, Celje center in Celje vzhod proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah, računajte na precej daljši potovalni čas, navaja prometnoinformacijski center. Voznike pozivajo, naj v zastoju ustvarijo reševalni pas. Možni obvozi v obe smeri so za osebna vozila na cesto Celje-Rogaška Slatina-Ptuj-Maribor, za tovorna vozila med Mariborom in Ljubljano pa v obe smeri priporočajo pot preko Hrvaške.

Požar že pogašen

Zapora je predvidena dlje časa, računajte na precej daljši potovalni čas, še navaja prometnoinformacijski center za državne ceste. 

Požar, ki je izbruhnil ob nesreči na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, je sicer že pogašen. 

Priključek Slovenska Bistrica ob 8:45: vidni so plameni! FOTO: Dars
Priključek Slovenska Bistrica ob 8:45: vidni so plameni! FOTO: Dars
 

Vodja intervencije potrdil, da je ena oseba umrla

»Okrog 8. ure smo bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti A1, v bližini priključka Slovenska Bistrica - jug. Po prvih informacijah je do prometne nesreče prišlo, ko je voznik tovornega vozila - cisterne, ki je prevažala gorivo, vozil v smeri proti Mariboru, tovorno vozilo naj bi se prevrnilo in zdrsnilo na drugo smerno vozišče, torej tisto v smeri proti Ljubljani, po katerem je pripeljal voznik manjšega tovornega vozila s sopotnikom. Dve osebi sta se pri tem, po zadnjih informacijah, poškodovali, voznik manjšega tovornega vozila, ki je ostal ujet v vozilu, je na kraju nesreče umrl. Gre za prvo smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor letos,« pa so sporočili iz policije. 

Situacija ob 8:49: ogenj še ni pogašen. FOTO: Dars
Situacija ob 8:49: ogenj še ni pogašen. FOTO: Dars
Zaprt je uvoz Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti, kot tudi na regionalnih cestah. FOTO: Mojca Marot
Zaprt je uvoz Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti, kot tudi na regionalnih cestah. FOTO: Mojca Marot

Vodja intervencije Luka Rojs iz PGD Slovenska Bistrica je za Radio Rogla povedal, da sta bili v nesreči dve osebi poškodovani, ena je umrla na kraju nesreče. »Šlo je za trk cisterne, ki je prevažalo dizelsko gorivo, in kombiniranega vozila. Na kraju je bilo prisotnih 73 gasilcev iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica, Gasilske zveze Slovenske Konjice ter Gasilske brigade Maribor.«Gasilske zveze Slovenske Konjice ter Gasilske brigade Maribor,« je še povedal Rojs.

Tu si lahko ogledate posnetek nesreče.

Odziv Petrola

V prometni nesreči je bila udeležena cisterna, ki opravlja prevoze za Petrol, so za STA potrdili v Petrolu. »Prevoz je opravljalo pogodbeno transportno podjetje, s katerim sodelujemo,« so dodali. S podrobnostmi nesreče za zdaj niso seznanjeni. Ob tem poudarjajo, da izpad posamezne cisterne ne vpliva in ne bo vplival na nemoteno oskrbo trga. "

 

Več iz teme

prometna nesrečaštajerska avtocestazastoji
ZADNJE NOVICE
11:35
Lifestyle  |  Stil
MODNE V DŽINSU

To so kavbojke, ki bodo modne v 2026: 7 trendov, ki jih ne smete zamuditi

Džins trendi v 2026 prinašajo nove kroje in barve. Odkrijte, kakšne kavbojke bomo nosile letos in za katere modele bo bolje, da jih pustite v preteklosti.
Barbara Kotnik15. 1. 2026 | 11:35
11:27
Novice  |  Svet
ARKTIČNA VZDRŽLJIVOST

Evropa na Grenlandijo pošilja vojake; tudi Slovenija?

Sodelovanje v misliji Arktična vzdržljivost so med drugim napovedale Francija, Nemčija, Švedska in Norveška.
15. 1. 2026 | 11:27
11:21
Novice  |  Svet
NAJVIŠJI TESTOSTERON PRI 70+

Minister za zdravje ZDA presenečen: »Ne vem, kako Trump sploh še živi in hodi« (VIDEO)

Dodal je, da naj bi imel Trump najvišjo raven testosterona, kar jih je kdaj videl pri osebi nad 70 let.
15. 1. 2026 | 11:21
11:10
Bulvar  |  Glasba in film
FOLKLORNO DRUŠTVO BLED

Ali bo moj vnuk še pel slovenske pesmi: čustven vrhunec večera Veselo po domače

Folklorno društvo Bled znova navdušilo z izjemnimi predstavami. Veselo po domače tokrat z več kot 70 nastopajočimi.
Janez Kuhar15. 1. 2026 | 11:10
10:57
Bulvar  |  Tuji trači
TEŽAVE S PLODNOSTJO

Vedno glasnejše govorice: ta slavni igralec naj bi bil biološki oče otroka Michaela Jacksona

Kralj popa ima tri zdaj že odrasle otroke, dva mu je rodila Debbie Rowe, tretjega neznana nadomestna mama.
15. 1. 2026 | 10:57
10:15
Bralci
STARŠI OPOZARJAJO

V ljubljanskem parku Tivoli bruhanje, gneča in pijani mladoletniki

Dijaške zabave ali nevarne pasti? Za komentar smo prosili agencijo za mlade Mondial Travel.
15. 1. 2026 | 10:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki