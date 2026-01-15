Štajerska avtocesta zaprta sedem ur: razkrito, kaj je botrovalo grozljivi nesreči (FOTO)

Promet po štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico, ki je bila od zjutraj zaprta zaradi smrtne prometne nesreče , je po približno sedmih urah vendarle stekel v obe smeri. Po poročanju prometnoinformacijskega centra sicer še vedno poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, še vedno ostaja tudi zastoj.

Kot so sporočili iz Darsa, na območju nesreče potekajo aktivnosti za sanacijo poškodovanega vozišča in cestne opreme, zaradi česar promet poteka le po enem prometnem pasu v vsako smer. Brez omejitev bo promet po napovedih Darsa, ki prosi za strpno in previdno vožnjo, stekel v soboto.

Kaj se je zgodilo?

Okoli 8. ure zjutraj je voznik vlečnega vozila s cisterno vozil v smeri Maribora in med vožnjo izgubil oblast nad vozilom. Pri tem je trčil v kovinsko varnostno ograjo, ki ločuje smerni vozišči avtoceste, po trčenju pa se je tovornjak prevrnil na nasprotno vozišče, po katerem je proti Ljubljani peljal voznik manjšega tovornega vozila in trčil v tovornjak.

Ob trku se je manjše tovorno vozilo vnelo, vnelo se je tudi gorivo v cisterni priklopnega vozila. Nastal je večji požar, voznik manjšega tovornega vozila pa je umrl na kraju prometne nesreče. Potnik v tovornem vozilu in voznik vlečnega vozila s priklopnikom sta bila poškodovana in odpeljana na zdravljenje v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor.

Na kraju dogodka so bili v najkrajšem možnem času tudi vzdrževalci avtoceste, ki so območje ustrezno zavarovali ter zagotovili podporo intervencijskim ekipam, so še navedli na Darsu. Okoliščine nesreče sicer preiskuje policija.

Po prvih ocenah pa večje okoljske škode ni pričakovat

Tovorno vozilo s cisterno je prevoz goriva pogodbeno izvajalo za Petrol. V družbi so danes pojasnili, da je vozilo prevažalo dizelsko gorivo, po prvih ocenah pa večje okoljske škode ni pričakovati. V Petrolu vzrokov nesreče ne morejo komentirati, saj so ti predmet uradne preiskave pristojnih organov, so pa zatrdili, da s pristojnimi službami sodelujejo pri razjasnjevanju okoliščin dogodka. Dogodek ne vpliva na nemoteno oskrbo z gorivom, so še zagotovili v Petrolu. »Naši logistični procesi zagotavljajo zanesljivo dobavo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, kot je današnji tragičen dogodek,« so navedli v družbi.