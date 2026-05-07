Štajerska avtocesta zaprta, življenje izgubil motorist

Štajerska avtocesta je po poročanju prometnoinformacijskega centra zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nesreča, ki je avtocesto zaprla, se je zgodila ob 11.43, le nekaj minut pozneje, ob 11.55 pa je počilo nekaj sto metrov naprej v smeri proti Ljubljani. Ob 11.40 se je prometna nesreča zgodila na tem koncu še v smeri proti Mariboru, tam je trenutno zaprt prehitevalni pas. Obvoz proti Ljubljani je po regionalni cesti, kjer pa je že nastal daljši zastoj. Za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje.

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so medtem sporočili tragično vest, da je v prometni nesreči umrl motorist. »Danes okoli 11.30,se je na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. Policisti na kraju opravljajo ogled kraja in preverjajo vse okoliščine prometne nesreče. Zaradi omenjenega je na tem delu zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane in prehitevalni pas v smeri Celja. Ko bo znanih več informacij, vas bomo o tem obvestili,«je sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc.