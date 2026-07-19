Stal je na mostu, modri angeli so ga prepričali, naj ne skoči

Varovati življenja ni le njihova dolžnost, temveč tudi poslanstvo. To so 9. julija dokazali lendavski policisti Bojan Bertalanič, Boštjan Hren, Sandi Makoter in Dejan Kranjec, ki so s hitrim, mirnim in sočutnim ter strokovnim posredovanjem preprečili tragedijo ter rešili življenje mlajšega moškega.

Kot je včeraj sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota, je bil tistega dne malo pred 16. uro Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota obveščen, da je mlajši moški iz okolice Lendave odšel od doma in je v hudi osebni stiski. »Med zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je na železniškem mostu čez reko Muro, kjer je s svojim ravnanjem ogrožal svoje življenje. Na kraj je nemudoma prispela patrulja Policijske postaje Lendava. Policista sta opazila, da oseba stoji na mostu, pri čemer je z roko in nogo segala prek njegove konstrukcije ter vpila, da se bo vrgla v reko Muro,« je začetek napetega posredovanja opisala tiskovna predstavnica Suzana Rauš.

Eden od policistov je stekel proti mladeniču po železniškem mostu, drugi pa se je napotil pod most do brežine reke Mure, da bi bil pripravljen na morebitno posredovanje. Kmalu zatem je prispela še druga patrulja z dvema policistoma. »Policisti so z mirnim, strokovnim in sočutnim pristopom ter pogovorom osebo prepričali, da je opustila nevarno ravnanje in se varno umaknila z roba mostu. Policist jo je prijel za roko in ji pomagal, da je varno stopila z roba mostu na železniško progo,« je pojasnila Rauševa. Nato so ga predali ekipi nujne medicinske pomoči, ki je prevzela nadaljnjo oskrbo. »Dogodek je še en dokaz, kako pomembni so hitro ukrepanje, usklajeno sodelovanje in strokovnost policistov pri varovanju življenj ljudi,« je sklenila tiskovna predstavnica.