Stal na pnevmatiki nakladača, ko se je zgodilo. Delavec (36) je hudo poškodovan

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica so okoli 8. ure, prejeli obvestilo o delovni nesreči na deponiji na območju naselja Srpenica v občini Bovec, v kateri se je poškodoval 36-letni delavec.

Huje si je poškodoval roko

Po prvih zbranih podatkih je delavec med opravljanjem vzdrževalnih del stal na pnevmatiki nakladača, kjer je izvajal mazanje cilindrov. Pri tem mu je spodrsnilo, zaradi česar je z višine približno 1,5 metra padel na tla ter z roko udaril ob žlico nakladača. Po dosedanjih ugotovitvah si je predvidoma huje poškodoval roko.

Policisti Policijske postaje Bovec so tujo krivdo izključili. Poškodovanega delavca so na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. O dogodku so policisti obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici, okrožno državno tožilko v Novi Gorici in pristojno delovno inšpekcijsko službo.