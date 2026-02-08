  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRZNA TATVINA

Starejšega občana zamotil s pogovorom o prodaji parcele, ostal brez 5000 evrov

Zgodilo se je na območju Dolskega.
FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal
M. U.
 8. 2. 2026 | 08:03
 8. 2. 2026 | 08:03
2:25
A+A-

Policisti so bili v petek obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena okoli 12. ure na območju Dolskega. Neznani storilec je na domu zamotil starejšega oškodovanca s pogovorom o prodaji parcele. Drug storilec je med tem iz hiše ukradel denar in tako lastnika oškodoval za okoli 5000 evrov. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja. Svojce starejših oseb, sosede ali druge policisti prosijo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe.

Na Policijski upravi Ljubljana opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Ljudje so še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve pa so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode,  da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato zapustijo hišo, tisti ki pa je zamotil žrtev pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Občanom tako svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno  naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).

V kolikor kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.

 

Več iz teme

policijatatvinadrzna tatvina
ZADNJE NOVICE
09:33
Bulvar  |  Glasba in film
INTIMNI SINGEL

Jadranka Juras pokazala, kako praznuje Prešernov dan (VIDEO)

Glasbenica z novo avtorsko skladbo prepleta jazz, sodobno avtorsko izraznost in poezijo.
Mojca Marot8. 2. 2026 | 09:33
09:15
Novice  |  Svet
SKRITA MREŽA NADZORA

Ko vidite, kaj je Putin kot mlad počel drugim ljudem, vam bodo stvari precej bolj jasne

Tesno je sodeloval z agenti Stasija.
8. 2. 2026 | 09:15
09:13
Novice  |  Nedeljske novice
JAN PLESTENJAK

Jan Plestenjak priznal: Oba si želiva otroka

Če bo, bo, pravi pevec, ki se je poročil daleč od žarometov, brez spektakla in brez potrebe po razlagi. In še, da je lepo imeti nekoga rad, skrbeti, biti odgovoren.
Danica Lovenjak8. 2. 2026 | 09:13
09:10
Lifestyle  |  Stil
VALENTINOVO

Dom, ki razvaja čute: preprosti triki za popolno romantično vzdušje

Sveče, mehka svetloba in šopek rož so najboljši sopotniki; topli odtenki, prijeten vonj in tiha glasba bodo še dodatno prispevali k intimi.
8. 2. 2026 | 09:10
09:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDE TELESNE POŠKODBE

Hud pretep v Mariboru! 23-letnik se je brutalno spravil nanj

Policisti bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
8. 2. 2026 | 09:09
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
TA VESELI DAN

Kultura je bojno polje

Slovenska je v dobri kondiciji, ima močno tradicijo, institucije, ki zanjo skrbijo, ustvarjalke in ustvarjalce, med katerimi je več tudi mednarodno prepoznavnih. A brez delitve na visoko in popularno ne gre.
Lovro Kastelic8. 2. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki