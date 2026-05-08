Starejši občan trčil v delovni priključek traktorista, ostaja na zdravljenju v Šempetru

Policiste je v četrtek bolnišnica Franca Derganca v Šempetru pri Gorici obvestila, da so k njim pripeljali starejšega moškega, ki je telesno poškodovan.

Ostaja na zdravljenju v Šempetru

Moški je namreč vozil kolo z motorjem na območju Lokvice in v enem od ovinkov izgubil nadzor ter trčil v delovni priključek traktorista, ki je pripeljal nasproti.

Danes, nekaj pred 6. uro, se je na Štajerski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen motorist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje motorista, ki je izgubil nadzor nad motorjem, padel in se pri tem hudo telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Pri tem je voznik kolesa z motorjem utrpel hude telesne poškodbe in ostaja na zdravljenju v Šempetru.