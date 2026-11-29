Ljubljanski policisti so bili v petek, 27. novembra, okoli 20. ure obveščeni o drzni tatvini na območju Tacna. Po doslej znanih podatkih sta neznana storilca pristopila do starejše občanke in ji želela prodati posodo. Oškodovanka je enega izmed njiju spustila v hišo, kjer ji je pokazal izdelke. Medtem je drugi storilec iz hiše odtujil nakit.

Policija je posredovala tudi opis enega izmed storilcev. Gre za moškega nižje rasti in suhe postave, ki ima temnejše brke, na glavi pa je imel pokrivalo. Govoril je slovensko. Policisti so opravili ogled kraja in intenzivno zbirajo obvestila, da bi razjasnili vse okoliščine dogodka ter izsledili storilca. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Previdno, komu odpirate vrata

Storilci drznih tatvin pogosto izkoristijo zaupanje starejših občanov. Na njihovih vratih se pojavijo pod različnimi pretvezami, denimo s ponudbo izdelkov, storitev ali zbiranjem prispevkov.

Neznancev ne spuščajte v svoje domove, če niste prepričani o njihovih namenih, in jih ne puščajte brez nadzora. Posebej pomembno je, da o tovrstnih nevarnostih opozorite tudi starejše svojce, ki živijo sami. Če opazite sumljivo ravnanje ali postanete žrtev tatvine, o tem čim prej obvestite policijo na telefonski številki 113, še opozarjajo na PU Ljubljana.