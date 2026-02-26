Starejšo gospo je ogovoril na domu, sledilo je neprijetno presenečenje

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili policisti v torek obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena okoli 10. ure na območju Logatca. Po njihovih informacijah je neznani storilec na domu zamotil starejšo oškodovanko s pogovorom o telekomunikacijskih storitvah, druga dva storilca pa sta medtem iz hiše odtujila denar, tako da je bila lastnica oškodovana za okoli 700 evrov.

Policija opozarja

Na omenjeni policijski upravi opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način. Opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Po njihovih informacijah so žrtve predvsem starejši občani. »Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo,« so zapisali.

Občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Dodajajo, da naj zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, četudi ne gredo daleč, pozorni naj bodo na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).